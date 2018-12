Suarez oduševio Srbe novom tetovažom

Napadač Barselone Luis Suarez ukrasio je vrat novom tetovažom, koja je posebno zaintrigirala ljubitelje fudbala u Srbiji i svuda gdje živi srpski narod.

Urguvajski fudbaler iz katalonskog kluba je na vratu istetovirao "tri prsta", koja bi u njegovom slučaju trebalo da predstavljaju njegovu suprugu, kćerku i sina.

Međutim, sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, posebno u Srbiji, Luis Suarez je barem u šali već postao Srbin, s obzirom da je poznato koliko često srpski sportisti pokazuju tri prsta kada slave pobjede i golove.

Urugvajac je poslije 15 utakmica u Primeri ove sezone postigao 10 golova i treći je strijelac španskog prvenstva, dok je njegova Barselona lider na tabeli sa 31 bodom, tri više od drugoplasirane Sevilje.

Luis Suarez has got a new tattoo on his neck.



His fingers are indicating his wife, daughter, and son - whom he dedicates his goals to. pic.twitter.com/SkqxTgFk1l