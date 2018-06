Suarez odveo Urugvaj u narednu rundu

Fudbaleri Urugvaja plasirali su se u narednu rundu Svjetskog prvenstva koje se održava u Rusiji.

Urugvajci su u drugom meču grupe A savladali Saudijsklu Arabiju i tako došli do dvije pobjede i šest bodova, što im je dovoljno za plasman dalje, jer njihovi današnji protivnici i Egipat nemaju bodova poslije prva dva kola.

Strijelac jedinog gola na meču bio je Luis Suarez u 23. minutu.

U grupi A Urugvaj će se u trećem kolu 25. juna sastati s Rusijom u direktnoj borbi za prvo mjesto.

U ovoj utakmici gledali smo dva različita poluvremena. Urugvajci su u prvih 45 minuta opravdali ulogu favorita i više napadali, što im se isplatilo.

Suarez je postigao pogotak u 23. minutu nakon kornera koji je izveo Karlos Sančez. Suarez se lukavo snašao nakon pometnje i pospremio loptu u mrežu za prednost i, na kraju se ispostavilo, pobjedu Urugvaja.

U drugom poluvremenu gledali smo dosadan fudbal, gotovo bez uzuđenja. Urugvajci su tek pred kraj imali nekoliko prilika da dupliraju prednost ali nisu urodile plodom.

GOAL!!! LUIS SUAREZ SCORES ON HIS 100TH APPEARANCE! WHAT WAS THE GOALKEEPER DOING?!#WorldCup⁠ ⁠#URU⁠⁠ #KSA⁠⁠ #URUKSA pic.twitter.com/4I2eE9A1Hc