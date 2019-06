Suarez pet godina nakon ugriza: Nehumani su bili prema meni

Osim što je jedan od najboljih napadača svijeta u zadnjih 15-ak godina, Luis Suarez je poznat i po tome što je u karijeri znao gristi protivničke igrače.

Počeo je 2010. kada je ugrizao Bakalalu, a 2013. je nasrnuo na Branislava Ivanovića, za to je dobio deset utakmica zabrane, no to ga nije omelo da ponovno zagrize. Na Svjetskom prvenstvu u Brazilu je ugrizao Kljelinija za rame, FIFA mu je nije mogla oprostiti nasilnički potez pa je dobio četiri mjeseca zabrane igranja, a te je godine potpisao za Barselonu, no Katalonci ga nisu službeno predstavili.

Suarez zbog toga jako žali.

"Nisu prema meni postupili kao prema čovjeku. Nehumano su se odnosili u tom periodu. Prešao sam u Barselonu, a čak nisam ni predstavljen zbog tog incidenta", požalio se Luis Suarez.

(index.hr)