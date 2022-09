Sudija poništio gol nakon pregleda snimka sa telefona navijača

Sudija iz nižih liga Srbije postao je viralan na internetu nakon što je poništio svoju odluku o pogotku, zahvaljujući "domaćem VAR-u" na telefonu navijača, kao što možete vidjeti u videu ispod.

Sudija je prvobitno odlučio poništiti pogodak nakon što je tim u plavom postigao gol iz slobodnog udarca, ali je igrač bio u ofsajdu.

Nakon mnogih pritužbi protivničke ekipe, a nesumnjivo i navijača, arbitar je otišao do navijača da vidi oko čega se to događa.

Neko iz publike očigledno je snimao pogodak i bilo je jasno da gol zapravo nije bio iz ofsajda, što je dovelo do nevjerovatnih scena od strane igrača.

A Sunday League referee in Serbia went to 'VAR’ on a fan's phone. @hidenakaa pic.twitter.com/BQJlIIqZGm