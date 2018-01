Sudija šutnuo igrača, pa mu dao crveni karton

Pari Sen Žermen je na gostovanju golom Di Marije savladao Nant, zadržao 11 bodova prednosti u odnosu na Monako, ali malo ko priča o golovima, šansama ili intervencijama golmana.

U centru pažnje, za rubriku vjerovali ili ne, se našao glavni sudija meča Toni Šapron. Kilijan Mbape je vodio kontru, ulazio u kazneni prostor, a dvojica defanzivaca domaćih Lima i Dijego Karlos su trčali sa centra u pokušaju da pomognu saigračima.

U tom trku je jedan od njih dokačio arbitra koji je svojim kretanjem ušao u putanju igračima Nanta, a dok je ležao na zemlji sudija je šutnuo Karlosa, a zatim mu pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton i poslao ga u svlačionicu.

Niko na stadionu nije mogao da vjeruje šta se dešava, pokušali su da razgovaraju sa arbitrom Šapronom, ali on nije imao namjeru da promjeni mišljenje. Ovo je snimak koji će definitivno pregledati u FS Francuske, tako da će se sa pažnjom pratiti odluka koju budu donijeli. Šta god da se dogodi, ovaj arbitar je dospio u centar pažnje.

The main referee of the game Nantes - PSG, Tony Chapron, sent off the Brazilian Diego Carlos. The reason, the defender knocked down Chapron in the middle of the one race on the field. Who is right? pic.twitter.com/CN1AykGtJr