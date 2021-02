Sudija u ulozi golmana, igrači šokirani

Nevjerovatna situacija desila se na meču Kruz Azula i Toluke u okviru meksičke lige, kada je lopta na putu do gotovo praznog gola pogodila sudiju Karskara Makiasa i nije završila u mreži, a umjesto pogotka arbitar je dosudio podbacivanje lopte.

U 36. minutu utakmice, kada je Kruz Azul već vodio 2:0, domaći tim je imao kolosalnu šansu.

Fudbaler domaće ekipe zaobišao je golmana i iz neposredne blizine pogodio stativu, a lopta se potom odbila do njegovog saigrača koji je sa desetak metara šutirao prema gotovo praznom golu i s obzirom na to da su igrači Toluke već kasnili s blokom, bilo je izvjesno da će to biti pogodak.

Ipak, desilo se nešto nevjerovatno. Lopta je na putu do gola pogodila sudiju koji se neobjašnjivo našao na pogrešnom mjestu i tako je spasio čist pogodak Kruz Azula.

Makias je potom, kako to propisi nalažu, dosudio podbacivanje lopte i vratio je u posjed domaćih, a uzaludni su bili protesti igrača Kruz Azula, koji nisu mogli vjerovati šta se deševa.

Kruz Azul je ipak na kraju pobijedio 3:2, a ova nesvakidašnja situacija postala je hit na internetu.