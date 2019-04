Sudija zaprosio djevojku na utakmici

Četvrta rumunska liga nakon prethodnog vikenda postala je tema brojnih evropskih sajtova. Ne zbog utakmice, ne zbog lijepog gola ili greške sudije, iako su linijske sudije bile u glavnim ulogama priče.

Prije početka meča u okviru Četvrte lige Rumunije, linijski sudija je na terenu zaprosio svoju djevojku koja je takođe njegova koleginica i sudila je na istom meču.

Kada je rumunski novinar Emanuel Rosu na svom Twitter nalogu podijelio video ovog nesvakidašnjeg događaja (mada prosidbe na terenima i tribinama nisu novost, ali uglavnom su to navijačke priče), priča se proširila dalje.

The most brilliant story of the week!!! An assistant ref asked the other assistant ref to MARRY HIM before the game! She said yes, fortunately! Romanian football is fabulous. pic.twitter.com/rfuwN3XF0m