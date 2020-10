Sudija zvao VAR pa nasmijao cijelu Italiju

U utorak je igrana utakmica Serije B između Askolija i Ređane, a Meravilja se pred kraj meča našao u nezavidnoj situaciji jer je pozvao VAR snimak.

Kako u Seriji B "video asistent" tehnologije nema, osim u slučaju nekolicine utakmica u doigravanju, tako je Meravilja nasmijao sve svojom zbunjenošću kada je tražio da provjeri gol iz nadoknade vremena.

U tom trenutku je bilo 2:1 za Askoli, ali je Augustus Kargbo postigao pogodak u 94. minutu za 2:2. Pomoćnik je mahnuo zastavicom zbog ofsajda, pa je glavni arbitar prvo poništio gol, ali je onda pozvao VAR.

Srećom po njega, pomoćni sudija nije pogrešio, to je moglo da se vidi na usporenom snimku, pa je gol opravdano poništen.

#AscoliReggiana, minuto 94: gli ospiti segnano la rete del 2-2 ma il guardalinee alza la bandierina per segnalare il fuorigioco. L'arbitro, Francesco Meraviglia, mima il gesto del VAR per andare a rivedere l'episodio. Ma in Serie B non c'è il VAR. God save the #SerieB pic.twitter.com/D5RvKW48Ba