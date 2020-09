Sudije o saopštenju Partizana: Oštećeni su samo vaši rivali

Bura koju je Partizan podigao u srpskom fudbalu saopštenjem u kojem je najavljen totalni bojkot FSS-a i svih njegovih institucija, povodom suđenja Srđana Jovanovića na meču Vojvodina - Partizan, nastavila se oglašavanjem srpskih sudija, koje brane najboljeg srpskog arbitra.

Jovan Božović, dugogodišnji sudija elitnog ranga u srpskom fudbalu tvrdi da nigdje u Evropi ocjene sudija nisu javne.

"Partizan traži da ocene arbitara budu javne?! Iskreno, nije mi poznato da je to bilo gde u Evropi javno, naprotiv. To je, usuđujem se reći, potpuna besmislica. I čudi me da to klubovi ne znaju", kaže Jovan Božović, koji ističe da je suđenje transparentno i da se objašnjava svaki sporan detalj.

"Koliko ja pratim dešavanja, mislim da je sve oko suđenja veoma transparentno, a tome u prilog analiza na TV Arena gde se veoma stručno i objektivno objašnjava i analizira svaki sporni detalj. I nisam video da je Partizan bio nešto oštećen, pre će biti da oni koji imaju seriju loših rezultata uvek traže alibi u sudijama.

Štaviše, možda su rivali Partizana imali više razloga da budu ljuti na sudije. Osvrtom na poslednju utakmicu u Novom Sadu, ni najveći eskperti za suđenje u fudbalu ne bi mogli da nađu situaciju u kojoj je Partizan oštećen. Najlakše je drvlje i kamenje baciti na nekog drugog i tako prebaciti odgovornost za ono što ti nisi ostvario" rekao je Božović, koji smatra da pritisci na račun Jovanovića samo štete srpskom fudbalu.

"Koliko sam upoznat, Srđan Jovanović danas sudi Island - Engleska, jedan od derbija u Ligi nacija, a priznaćete da se to ne daje lošem sudiji. Uostalom UEFA zna ko kako sudi, sve prate... Nije slučajno Srđan Jovanović sudio dva finala prvenstva Evrope za mlađe kategorije. Posle Milorada Mažića on je nova, usuđujem se reći, najsvetlija tačka pod našim sudijskim nebom, u ovom trenutku naš najbolji sudija i ako njega napadaju, šta onda drugi da očekuju... Mislim da se to radi zbog utakmica koje tek slede", zaključio je Jovan Božović.

Dragan Krstić, koji je bio akter meča u Novom Sadu, kaže da je jedina diskutabilna odluka na ovom meču bila na štetu Vojvodine, a da uprava Partizana traži alibi za loše rezultate od starta prvenstva.

"Svi navodi i napadi kluba su neutemeljeni i nemaju veze s istinom, jer konkretno u Novom Sadu analiza je pokazala da je Srđan Jovanović dobro sudio. Jedina diskutabilna odluka bila je na štetu Vojvodine. Ovako se traži alibi za igru i ostvareni rezultat, a to je kao kada bi sada sudije ušle u analizu Partizanove igre!? Srđan Jovanović je naš najbolje rangirani sudija i kada se vrši ovakav pritisak na njega, možemo da mislimo šta očekuje mlađe sudije."

Zoran Čupić, još jedan bivši sudija međunarodnog renomea, koji je osam puta mahao u vječitim derbijima između Partizana i Crvene zvezde smatra da su rivali "crno-bijelih" više oštećeni u dosadašnjem toku prvenstva, dok Partizanu nije svirana nijedna odluka na njihovu štetu.

"Činjenica je da od početka prvenstva nijedna bitna sudijska odluka nije doneta na štetu Partizana, što se ne može reći za njihove rivale. Pogledajte utakmicu u Novom Sadu, možda je Vojvodina ta koja je oštećena, Partizan definitivno nije", rekao je Čupić, koji takođe smatra da Partizan u optužbama na račun sudija želi da se opere za neuspjehe.

"Ovo je klasično bacanje prašine u oči. Svedoci smo kako je Partizan igrao, a ispada da su samo sudije krive za njegove poraze. Da me neko ne shvati pogrešno, puno poštovanje za sve klubove, ali nije u redu kriviti uvek druge za svoje neuspehe. Jovanović je najbolji naš sudija, sudio je mnogo velikih mečeva, derbije. UEFA ga veoma ceni, Evropi je dobar, a mi bi ovde da mu skidamo glavu. Zašto", pita se Čupić.

