Sudijska komisija FSS o golu Boaćija: Ne znamo da li je pogodak

Milan Radaković, ispred Sudijske komisije FSS, nije mogao da "presudi" da li je gol Ričmonda Boaćija u 158. "vječitom" derbiju regularan.

Boaći je glavom u 72. minutu poslao loptu ka golu Partizana, golman crno-bijelih Vladimir Stojković je zaustavio, ali je sporno da li je fudbal cijelim obimom prešao gol liniju.

Sudije na čelu sa glavnom arbitrom Danilom Grujićem su procijenile da je pogodak regularan i on je donio Zvezdi bod u Humskoj.

"Kao i svi prethodnici koji su se izjašnjavali oko sporne situacije, takođe i ja sa sigurnošću ne mogu ništa da tvrdim. Ipak nemamo tu kameru koja je usmerena paralelno sa poprečnom linijom terena i koja bi nam pokazala. Apsolutno ne mogu da se izjasnim i da sa sigurnošću tvrdim da li jeste ili nije pogodak. I da gledamo 100 puta opet ne možemo da budemo 100 odsto sigurni da li je gol ili nije", rekao je Radaković gostujući u emisiji "Superliga, pregled kola" na "TV Arenasport".

On je objasnio i način na koji su sudije donijele konačnu odluku da priznaju gol.

"Timski rad, sudija Grujić iz svoje pozicije ne može da vidi. Imamo dodatnog sudiju Nenada Đokića, imamo saznanje da je on bio u Mažićevom timu baš na poziciji dodatnog sudije i ima veliko iskustvo. On je sigurno sugerisao Grujiću da je lopta prešla liniju gola. On je dosta dobro postavljen i mogao je da donese ispravnu odluku. Da je stajao pola metra levo bio bi 100 odsto siguran da je dobro video. On je jedini koji može da vidi čistu situaciju, jer u toj poziciji se izuzetno dobro vidi da li je lopta cela ušla. Verujem Đokiću, zašto mu ne bih verovao", rekao je Radaković.

S druge strane, Radaković je odbacio tvrdnje iz redova Zvezda je je Boaći u trenutku šuta na gol bio fauliran, odnosno da je bio penal za crveno-bijele u Humskoj.

"Ovde ima povlačenja, ali ima i obostranog povlačenja, tako da apsolutno mislim da ovde nije bilo elemenata za kazneni udarac i da je ovo ispravna odluka, odnosno da nije trebalo prekinuti igru", dodao je Radaković.

On je uvjeren da bi sve dileme riješila VAR tehnologija koja ne postoji u srpskom fudbalu i da je ovo situacija koja bi mogla da ubrza uvođenje iste, ali ne može da kaže kada će to da se dogodi, posebno zbog ekonomske situacije u Srbiji.

Svoj stav o spornom momentu iznijeli su štoper Zvezde Vujadin Savić i krilni napadač Partizana Zoran Tošić.

"Iz svog ugla nisam mogao da vidim, ali sam gledao slike i video i za mene je gol čist kao suza. Žao mi je što dolazi do ovakvih polemika posle derbija. Mislim da bi bilo manje tenzije da nije došao do ovoga", rekao je Savić.

Tošić nije igrao jer se i dalje oporavlja od povrede, ali je bio blizu gola.

"Bio sam iza Stojkovića. Gledao sam i snimak, u tom trenutku teško je da bilo šta kažem. Evidentno je da je lopta ušla, da li je cela možemo samo da nagađamo. Za zvezdaše je ušla pola metra, za partizanovce nije. Ako postoji neko stručan ko može to da kaže, nije sporno ako kažu da je gol", rekao je Tošić.

(B92)