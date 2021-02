Sudijski ekspert: Arbitar morao da dozvoli izvođenje kornera

Nakon još jednog sudara dva bivša prvaka Evrope, ponovo su stvari išle na vodenicu "rosonera". Sjajno izdanje Crvene Zvezde u Milanu zasjenila je i odluka arbitra Hesusa Hila Mansana da svira kraj utakmice i ne dozvoli izvođenje kornera za srpski tim. Prema mišljenju sudijskog eksperta Rake Đurovića, sudija je morao da dozvoli izvođenje kornera.

Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u osminu finala Lige Evrope, pošto su u revanš meču protiv ekipe Milana na San Siru odigrali neriješeno- 1:1. Gol u gostima bio je nedovoljan za produžetke, jer je ekipa Milana dala gol više u gostima.

Događaj koji će se sa ovog meča još dugo prepričavati tiče se odluke španskog arbitra da na isteku trećeg minuta nadoknade vremena drugog poluvremena odsvira kraj utakmice, u momentu kada je srpski predstavnik imao korner pri rezultatu 1:1.

Ova odluka prema riječima sudijskog eksperta Radeta Rake Đurovića nije sporna sa stanovišta pravila, ali da je u konkretnom slučaju sudija morao drugačije da postupi.

"Kod pravila fudbalske igre samo se mora izvesti kazneni udarac, to je strogo držeći se pravila. Ali pravila fudbalske igre zabranjuju i da vi pogibeljno igrate protiv protivnika, zabranjeno je da rukom date gol, pa se takve situacije dešavaju, i onda ih rešavate u skladu sa trenutnom situacijom na terenu. Kad to tako sagledamo, za mene je iznenađenje da sudija ne dozvoli da se izvede udarac iz ugla", kaže Đurović za "Sputnjik".

On dodaje da je objektivan razlog za izvođenje kornera činjenica da je u tri minuta nadoknade bilo odugovlačenja koje bi opravdala produžetak meča za još jedan napad. U ovom slučaju je došla do izražaja činjenica ko je veliki a ko mali klub.

"Kad sam rekao da je sudija pokazao ko je veći a ko manji klub, mislim na to da on ceni ko je veći i trudi se da ga ne ošteti, odnosno da ne bude on saučesnik u nekom delu. A ovde je postojao rizik da Zvezda postigne pogodak iz tog udarca iz ugla", objašnjava Đurović.

Govoreći o ostalim sudijskim odlukama tokom meča, sagovornik "Sputnjik sporta" ukazuje da se arbitru ništa ne može prigovoriti.

Po njemu je drugi žuti karton Marku Gobeljiću bio prestrog, ali vjerovatno predstavlja zaostalu "kaznu" koju zaslužio u prvom poluvremenu:

"Tu jeste bilo prekršaja, ali ne baš takvog. Gobeljić je pre toga zaslužio karton, čak je i taj igrač poprilično isimulirao taj prekršaj. Tako je i Gobeljić u prvom poluvremenu imao jedan skok sa protivničkim igračem i stao da se valja, pa je sudija naseo na tu provokaciju i sigurno je to njemu neko na poluvremenu i rekao. U šesnaestercu Zvezde on je svirao faul za Gobeljića u skoku gde nema ni govora o faulu".

Prethodno igranje rukom Gobeljića koje je nakon VAR konsultacije dovelo vođstva za Milan, po Đurovićevim riječima nije moralo da se svira kao penal, ali to je diskreciono pravo sudije i tu nema spora.

"Ja slušam komentare gde kažu da je ruka otvorena i proširila je telo. Proširuje telo kad vi to namerno činite, a on to radi nespretno, i to ga ne oslobađa odgovornosti. Sudija posle VAR-a svira kazneni udarac, ali kod okreta kad vi telo okrenete naglo kad idete u blok, te ruke nisu zalepljene za telo već idu u skladu sa prirodnim položajem i vraćaju se. Znači, da je sudija hteo, on je sve te odluke mogao drugačije da donese, a po strogim pravilima igre niko ne može da mu stavi primedbu", naglašava Đurović.

Đurović zaključuje da su ove i odluka o poništenju gola Zvezdinog veznjaka Bena u sedamnaestom minutu, išle na štetu kluba sa Marakane, i da su to bili dodatni razlozi zbog kojih je nezasluženo ostala bez prilike da u posljednjim sekundama meča izbaci favorizovanog protivnika iz daljeg takmičenja.

Roso-neri u osmini finala Lige Evrope gostovaće 11. marta fudbalerima Mančester Junajteda.