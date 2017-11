Sukob navijača PAOK-a i Pakistanaca u Atini

Grčka policija bacila je šok bombe i ispalila suzavac kako bi razdvojila navijače fudbalskog kluba PAOK i pripadnike pakistanske zajednice u Atini, među kojima je u nedjelju došlo do kratkih, ali nasilnih sukoba.

Prema navodima policije, niko nije ozbiljno povrijeđen niti je iko uhapšen.

Kako objašnjava AP, navijači PAOK-a, fudbalskog kluba iz Soluna, okupili su se na Trgu Omonija u centru Atine, prije početka utakmice sa FK Panioniosom iz Atine.

U to vijreme, povorka Pakistanaca koji proslavljaju rođenje proroka Muhameda, takozvani Mevlud, prošla je kroz trg.

Navijači PAOK-a počeli su da ih izazivaju i vrijeđaju, a ubrzo potom ih i napali.

Policija, čija je odgovornost da isprati navijače do mjesta gdje se održava utakmica, intervenisala je, te su se sukobi okončali poslije nekoliko minuta.

PAOK hooligans attacking Pakistanis in Athens, who celebrating prophet Muhammad's birthday. Paok were in Athens for the match against Panionios 26.11.2017 #paok #gate4 #ultras #hooligans pic.twitter.com/auCa7g2UHs