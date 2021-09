Suma se rasplakao: Spreman sam na sve, čuo sam Stanojevića

Sejduba Suma, fudbaler Partizana, rasplakao se uživo na Instagramu govoreći o svojoj situaciji u Partizanu.

"Čuo sam da je trener rekao da nisam poštovao klub, ali moram da vam kažem da to nije istina. Meni se na odmoru desilo to da sam izgubio pasoš, kreditnu karticu, vozačku dozvolu, novac... Kada izgubite pasoš ne možete da putujete. Tog istog dana sam pozvao klub i objasnio sam im šta mi se tačno desilo. Oni su mi rekli da uradim sve što je potrebno da bih se vratio, ali, znate, problem s pasošem u Gvineji ne može da se riješi za manje od pet do sedam dana. Ja sam imao vezu, pa sam uspio da riješim taj problem. Vratio sam se dva dana pred put u Sloveniju, morao sam u ambasadi da dam pasoš kako bih dobio vizu da bih bio s timom, tako da sam morao da sačekam da se klub vrati (iz Slovenije). Zato nisam došao na pripreme. Oni sve to znaju, ali ne žele da pričaju istinu", rekao je Suma.

"Kada sam počeo da treniram sa grupom, ljudi su me pitali zašto ne igram, ali to nije bio moj izbor. Ja sam želio da igram, ali nemam tu moć. Morao sam da se borim da bih igrao. Ali, trener, mogu slobodno da kažem da je to on, to ne želi. Ja sam naporno radio, svakog dana sam trenirao i borio sam se da budem uz tim. Ne radi se o tome da ja ne volim da budem na klupi, ko ne želi da sjedi na klupi, pa to mogu i Mesi i Ronaldo. Imamo više od 30 igrača, svi konkurišu za mjesto u timu, to sam im i rekao. To je porodica, svi moramo da igramo jer smo svi tu da bi igrali. Razumio sam da moram samo da radim i radim kako bih došao do prilike, a kada dođem do prilike onda bih se dokazao".

Novi problemi su počeli kada se odazvao selektoru nacionalnog tima.

"Otišao sam na okupljanje reprezentacije da me provjere, jer ako ne dođem imao bih opet problem, i zato sam otišao. Kad sam bio tamo, rekli su da nije tako ozbliljno, da ću imati tretmane, i počeo sam da se osjećam bolje. Osjećao sam da mogu da igram, pa sam igrao osam minuta i bilo je ok. Naredni dan, na treningu, osjetio sam da ne mogu da igram zbog bola. Rekli su 'ok', da ne treniram, i da je bolje da se oporavim. Vratio sam se, povreda nije bila strašna i pripremao sam se za derbi."

"Sedam dana prije derbija sam bio 'ok', to sam rekao i ljekarima, da se dobro osjećam. Međutim, trener se suprotstavio ljekarima, i to je razlog što nisam igrao derbi. Sa trenerom sam pokušao sve kako bismo se razumjeli i imali dobar odnos, ali nije vrijedjelo. Nisam dobio šansu i ne znam šta se dešava. Loše mi je zbog čitave situacije, jer imam problem sa trenerom."

"Osjećam se tako loše s ovom situacijom kroz koju prolazim, ne osjećam kao da želim da se nađem u toj situaciji jer sam dao sve ovom klubu. Sada moram da se suočim s tim i mislim da sam spreman na sve. Samo da vam kažem sve što kažu nije istina. Govore: 'Tako je, kako je'. To je slogan. Vidjećemo se uskoro, nadam se da ste dobri", zaključio je Suma.

