"Sun" brani Srbe: Skandiranje u Prištini može da bude licemjerje

Britanski tabloid "Sun", nakon što je to uradio poznati novinar Sem Strit, osudio je vrijeđanje Srbije od engleskih i kosovskih navijača u Prištini prije, za vrijeme i poslije utakmice kvalifikacija za EURO.

Tiražni list, u internet izdanju, istakao je naslov "Idioti" objašnjavajući da su bijesne reakcije izazvane, pored pogrdnog skandiranja Srbiji, i nacističkim pozdravima Engleza u jednom lokalu.

"Sun" piše i kako su "šokantni snimci u velikoj mjeri sa suprotnostima sa "ljubavnim" scenama na stadionu", kao i da bi mogli da znače licemjerje zbog rasističkih ispada u Sofiji na meču Bugarske i Engleske, odnosno velikih osuda sa Ostrva.

Isto tako podsjetio je i na događaje iz Kruševca na meču mladih reprezentacija Srbije i Engleske 2012. godine, kada je FS Srbije sankcionisan sa 65.000 funti zbog vrijeđanja gostiju na rasnoj osnovi.

Osuda "Suna" dolazi nakon što je britanski novinar Strit, inače poštovalac Srbije, Brazila i Argentine, objavio i osudio snimak vrijeđanja Srbije, uz pretpostavku da bi Engleska mogla prvi meč na EURO da igra pred praznim tribinama.

"Ili se rasizam naziva samo ono što urade navijači u istočnoj Evropi", upitao je on.

On video, in the stadium. I assume UEFA will make England play their first game of Euro 2020 at Wembley behind closed doors for this, or is it only racist behaviour when Eastern European fans do it?pic.twitter.com/qgFtciabhc