Superliga nakon osipanja: Idemo dalje

Nakon odustajanja šest engleskih klubova od učešća, oglasila se i Superliga Evrope (ESL).

Takmičenje je na "staklenim" nogama, a "zainteresovani" su ostali italijani (Juventus, Milan, Inter) i španski klubovi (Real, Atletiko, Barselona).

"Evropska Superliga je uvjerena da trenutni 'status kvo' evropskog fudbala mora da se promijeni,

Predlažemo novo evropsko takmičenje, jer postojeći sistem ne radi. Naš predlog je usmjeren ka tome da dozvoli sportu da se razvija dok generiše sredstva i stabilnost za čitavu fudbalsku piramidu, uključujući pomoć u rješavanju finansijskih teškoća nastalih zbog pandemije. To takmičenje bi obezbijedilo materijalno povećane uplate svim fudbalskim akterima", oglasila se ESL i osvrnula se na odustajanje Engleza od takmičenja:

"Uprkos proglašenom istupanju engleskih klubova, koji su primorani na takve odluke zbog pritiska kojem su bili izloženi, uvjereni smo da je naš prijedlog potpuno u saglasju sa evropskim pravom i pravilima, kao što je danas predstavljeno sudskom odlukom koja čuva Superligu od djelovanja treće strane.

S obzirom na trenutne okolnosti, razmotrićemo ponovo najadekvatnije korake da preoblikujemo projekat, uvijek imajući u vidu naš cilj – da ponudimo navijačima najbolje moguće iskustvo dok obezbeđujemo solidarne isplate čitavoj fudbalskoj zajednici", prenosi B92.

The Super League has released a statement 48 hours after its initial announcement, declaring they will ‘reconsider the most appropriate steps to reshape the project.’ https://t.co/vTCUw1hAr9 #SuperLeague #ESL #Juventus #ACMilan #FCIM pic.twitter.com/RpWoPcB4oK