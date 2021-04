Superliga za dva dana koštala više od 110 miliona evra

Dvanaest osnivača Superlige bit će u minusu za oko 110 miliona evra zbog pokušaja odlaska iz UEFA-e i to za samo dva dana, koliko je san o novom takmičenju trajao.

Daily Mail tvrdi da je svaki od 12 klubova uplatio 8 miliona funti (oko 9,2 miliona evra) za akcije preduzeća Superlige koje je trebalo da vodi novoformirano takmičenje pa dolazimo do sume od nešto preko 111 miliona evra ukupnog troška.

Iako se ne zna koliko je od tog novca već otišlo, minusa će svakako biti i to možda i veći jer su navodno svi potpisali i klauzule po kojima bi Superliga mogla da ih novčano kazni u slučaju povlačenja.

Međutim, madridska Marca tvrdi da se to neće desiti što je i logično jer su na kraju skoro svi izašli iz projekta pa ne bi bilo normalno da sami sebe kažnjavaju.

Preduzeće će ostati, za sada bez profita, barem dok ne osmisle neki novi način kako da smanje uticaj UEFA-e i FIFA-e.

Britanski list piše i da je Superliga planirala da po istom principu slične lige naprave i u Južnoj Americi, Aziji i Africi.

EXCLUSIVE: The Big Six have already lost £8m each due to the Super League | @MattHughesDM https://t.co/O85x5Ru9Ol pic.twitter.com/EFirpge2te