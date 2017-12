Sušić: Amar Osim je najbolji u BiH

Bez pune podrške nema ni rezultata, poručio je Safet Sušić, jedini selektor koji je uspio odvesti fudbalsku reprezentaciju BiH na veliko takmičenje, i to na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine.

Po vlastitom priznanju, tom uspjehu kumovali su i odlična atmosfera, vrhunska generacija fudbalera, bezrezervna podrška navijača, ali i čelnih ljudi N/FS BiH. Ipak, nakon Mundijala, kako sam kaže, uslijedio je totali preokret. Dešavalo se svašta, ali ni danas kao ni tada ne želi pričati o detaljima koji su prethodili njegovom otkazu. Naslijedio ga je Mehmed Baždarević, koji je u septembru ove godine nakon dva neuspjela pokušaja plasmana na veliku smotru doživio sudbinu popularnog Papeta. Ime novog selektora trebalo bi da bude poznato narednog mjeseca, a u igri su dva kandidata - Amar Osim i Robert Prosinečki.

"Malo pratim dešavanja u vezi s izborom selektora. Rekao bih više površno i zato ne bih davao neki sud o tome. To je stvar N/FS BiH koga će da izaberu. Ako treba da bude trener iz BiH, onda je najbolji kandidat Amar Osim. Sa druge strane, ako govorimo o nekome ko nije iz BiH, onda zašto da ne Prosinečki. Ima iskustvo, bio je vrhunski igrač...", kazao je iz Turske za "Nezavisne" Safet Sušić.

Koliko je zaista zahtjevno voditi "zmajeve" osjetio je na vlastitoj koži, trpeći kritike čak i u momentu kada je osigurao plasman na prvo i dosad jedino Svjetsko prvenstvo.

"Kada imaš rezultat nije toliko teško. Međutim, u BiH se i samo jedan poraz ne prašta, pa makar on bio i u prijateljskoj utakmici. Sjećam se da smo u pripremnom periodu za Brazil igrali test s Egiptom. To su utakmice u kojima se eksperimentiše, probavaju neke varijente i slično. Mi smo izgubili 0:2, a naišli smo na osudu i kritike. Sve se shvata tragično, momentalno se zaboravlja sve, pa čak i istorijski plasman na Mundijal. Ne znam zašto je to tako. Vjerovatno stvar mentaliteta i zato ko god bude novi selektor neće mu biti lako", istakao je Sušić.

U dijelu javnosti, na forumima i društvenim mrežama često se može čuti i pročitati da su loša atmosfera pa čak i bojkot nekih od ključnih igrača glavni razlozi za smjene selektora. Za Sušića se spominjalo da je imao nesporazume s Emirom Spahićem, pa čak i da ga je bojkotova Edin Džeko u utakmici s Izraelom, ali on to i danas demantuje.

"Nikada nisam imao problema s bilo kojim igračem. To su nebuloze. Naprotiv, oni su zaslužni što smo otišli na SP. Imao sam sjajnu generaciju izuzetno motivisanih fudbalera, imali smo podršku od navijača, Saveza, javnosti u cjelini... Čak i na gostujućim utakmicama smo se osjećali kao kod kuće. Nakon SP iz meni neobjašnjivih razloga sve se raspalo. Bilo je svakakvih stvari, ali ne bih o tome pričao. Bilo - prošlo", zaključio je Sušić.

Vraća se u Pariz

Safet Sušić od januaru 2017. obavljao je trenersku funkciju u Alanjasporu, a nakon niza loših rezultata od ponedjeljka više nije trener turskog kluba.

"U posljednje vrijeme ekipi je išlo loše. Sedam susreta nismo imali pobjedu, odnosno u pet zadnjih osvojili smo jedan bod. Oni su očekivali da ću podnijeti ostavku. To bih učinio da se serija loših rezultat desila onda kada sam imao kompletan tim na raspolaganju, a ne sada kada je falilo nekoliko ključnih igrača zbog povreda. Na kraju smo dogovorili sporazumni raskid saradnje. Vraćam se u Pariz. Još je rano govoriti o nekom novom angažmanu", istakao je Sušić.