Susret PSŽ-a i Bašakšehira prekinut zbog rasizma

Fudbaleri Pari Sen Žermena i Bašakšehira napustili su teren Parka prinčeva u 16. minutu.

U 16. minutu fudbaleri oba tima napustila su teren nakon što je došlo do cijele pometnje kada je četvrti sudija Rumun Konstantin Kolcesku na rasnoj osnovi uvredio pomoćnika Bašakšehira Pjera Veba.

Pošto se pobunio zbog cijele situacije, crveni karton je dobio Demba Ba iz Bašakšehira , prenosi Sport Klub.

Vebo je potpuno gnijevan pojurio ka sudiji i vikao:

"Zašto si mi rekao 'negro' (crnac)? Zašto 'negro?'"

Drugi izvori kažu da je u tom ključnom trenutku pola klupe Bašakšehira skočilo da se buni zbog nedosuđenog prekršaja, a da je četvrti sudija rekao glavom Hateganu: "Izbaci crnca", prenosi Blic.

Oba tima su se povukla sa terena, igrači turskog tima uz povike “ovo nije fudbal”.

Predsjednik Bašakšehira Goksel Gumusdag rekao je da je sa utakmice suspendovan sudija Kolcesku koji je rasistički vrijeđao Veboa, javila je Anadolija.

Čeka se rasplet situacije. Prema posljednjim informacijama biće nastavljena u 22 časa, a četvrtog sudiju zamijeniće arbitar iz VAR sobe.

PSG vs. Istanbul Basaksehir has been suspended as both teams walked off the field to protest alleged racial abuse by the fourth official toward Istanbul assistant manager Pierre Webo. (via @UCLonCBSSports) pic.twitter.com/tVd4lqGnMI