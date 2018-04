Susret Ronalda i Bufona nakon utakmice oduševio navijače

Kristijano Ronaldo zabio je tri od četiri Realova pogotka u ludom dvomeču s Juventusom (0:3, 1:3) u četvrtfinalu Lige šampiona.

Portugalac je u uzvratu u Madridu kod vođstva Juventusa 3:0 u 97. minutu realizirao jedanaesterac i odveo Kraljeve u polufinale. Udarac sa bijele tačke nije imao priliku braniti Đanluiđi Bufon jer je legendarni italijanski golman ranije dobio crveni karton zbog napada na sudiju nakon dosuđenog penala.

"Juventus je odigrao odlično, Bufon je branio sjajno, ali ne razumijem zašto se bune. Bio je čisti penal. A i da nije, bio bi gol. Nakon svega, morao sam da se smirim i pripremim za izvođenje penala", komentarisao je Ronaldo, dok se Bufon nije smirio ni nakon utakmice.

"Normalna osoba nakon takve utakmice ne može da svira toliko sumnjivu situaciju, osim ako na mjestu srca nema kantu đubreta. To onda nisu ljudi, tako to rade životinje. Tako to ne rade ljudi", rekao je Bufon.

U trenutku dok je Bufon davao ovu izjavu, Ronaldo je prošao pored njega, a legendarni Italijan na trenutak se smirio, zagrlio Portugalca i čestitao mu na prolasku.

Njihov susret oduševio je navijače oba kluba.

(Index.hr)