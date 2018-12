Šut zbog kojeg se Felainiju smije cijeli svijet

Fudbaleri Mančester junajteda izbgubili su na gostovanju od Liverpula sa 3:1, a momenat koji je prikazao sve probleme Žozea Murinja i nemoć njegovih igrača stao je u šut Maruana Felainija o kojem bruji fudbalska Engleska.

Naime, tokom drugog poluvremena, kada su gosti jurili vođstvo Redsa Felaini je u želji da zatrese mrežu protivnika sa ivice šesnaesterca raspalio po lopti iz sve snage, ali je ona, umjesto da završi u mreži, skrenula i kod korner zastavice pogodila momka iz hitne pomoći direktno u glavu.

Momak je, naravno pao sa stolice, uz smijeh cijelog stadiona, ali i fudbalskog svijeta, prenosi "Telegraf.rs".

Kako je sve izgledalo pogledajte u snimku:

Fellaini has just nearly killed a steward! pic.twitter.com/W5pRrxavci