Sutra tri utakmice Kupa BiH

Tri utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine biće odigrane sutra. Prvi će na teren od 14.30 časova izaći federalni prvoligaši Zvijezda Gradačac i TOŠK iz Tešnja. Meč će biti odigran na stadionu „Banja Ilidža“ u Gradačcu, a trener domaćeg sastava Mile Lazarević kaže da će njegova ekipa pružiti maksimum:

"Prije svega, mi smo ostvarili veliki uspjeh samim plasmanom u četvrtfinale Kupa. Pred nama nije nimalo lak zadatak, jer je bilo dosta promjena u igračkom kadru tokom zimske pauze. Neki igrači su otišli, došli su novi, ali dosta njih je već nastupilo u ovom takmičenju za druge klubove, te neće imati pravo nastupa. Nadam se da će ovi koji budu igrali dati sve od sebe da ostvarimo što bolji rezultat", kazao je Lazarević

Šef stručnog štaba TOŠK-a Ajdin Mrguda očekuje kvalitetan susret.

"Zvijezda je protivnik sa kojim možemo da se nosimo. Takmičimo se u istom rangu i smatram da su nam šanse za prolaz u polufinale podjednake. Problem za obje ekipe je što nećemo moći da računamo na nekoliko pojačanja iz zimskog prelaznog roka jer su u Kupu nastupali za druge klubove. U svakom slučaju vjerujem da su pred nama dvije dobre utakmice u kojim će publika imati šta da vidi", smatra Mrgud.

Sarajevo će na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase - Koševo" dočekati ekipu Zrinjskog. Biće to susret dvije vodeće ekipe BH. Telekom Premijer lige BiH, koji se igra sa početkom u 17 časova.

"Prema stanju na tabeli ovo je finale prije finala. Sigurno je da nismo htjeli da se sastanemo već u ovoj fazi i očekuju nas zahtjevne utakmice. Dobro se poznajemo. Pred nama su dvije utakmice i moraćemo biti mudri, što ne znači da ćemo kalkulisati. Ovo susret ekipa koje vole da se nadigravaju. Ne znam je li prednost što prvi meč igramo kući, ali želimo da prođemo u polufinale", rekao je šef struke Sarajeva Husref Musemić..

Trener Zrinjskog Blaž Slišković ističe visoke ambicije svog tima u najmasovnijem domaćem takmičenju.

"Kup je takvo natjecanje da otvara priliku i slabijim momčadima da odu daleko, iako smatram da bi bilo bolje da je ždrijeb poludirigiran, odnosno da spriječava premijerligaše da igraju međusobno sve dok je to moguće. Naime, ne smatram dobrim što se već u šesnaestini finala morao oprostiti Željezničar ili Široki Brijeg, a da u polufinale sigurno neće Zrinjski ili Sarajevo. Ipak, sada je to nevažno, jer ako u Kupu imamo ambicije otići do kraja, kao što imamo, onda nije toliko važno što smo već u četvrtfinalu za protivnika dobili Sarajevo. Jasno da je bilo puno lakših protivnika u ovoj fazi natjecanja, ali ne čini se realno da do trofeja možemo doći bez utakmica protiv Sarajeva i Širokog Brijega", rekao je Slišković.

Na stadionu "Pecara" će u 19 sati početi susret Širokog Brijega i Borca. Goce Sedloski trener somaćih cijeni sutrašnjeg protivnika bez obzira što dolazi iz nižeg ranga.

"Igrači su se dosta istrošili u zahtjevnom prvenstvenom meču sa Zrinjskim, ali moramo se dići jer smo svjesni značaja sutrašnje utakmice. Dolazi nam nezgodna ekipa koja je prva u Prvoj ligi Republike Srpske i koja sigurno ima kvalitet. Moramo odigrati jako ako želimo da prođemo u polufinale. Svi koji misle da je pred nama lak zadatak, varaju se. Mi moramo dati sve od sebe kako bismo došli do pobjede", kaže Sedloski.

Stručnjak na klupi Borca Darko Vojvodić ulogu favorita prepušta domaćinu.

"Široki Brijeg je apsolutni favorit u ovom dvomeču i ukoliko oni ne prođu u polufinale, to će biti prava senzacija. Mi smo ekipa koja se još uvijek gradi, dok oni već dugo igraju kvalitetno i u rangu su iznad nas. Osim toga nedostajaće nam dosta igrača. Oni jesu su favoriti, ali uvijek postoji ono „ali“. Mi ćemo dati sve od sebe", istakao je Vojvodić.

Utakmica OFK Sloga Gornje Crnjelovo - Klis Buturović polje na programu je 5. marta u 15 časova.