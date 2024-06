Suze Filipa Kostića koje posebno bole (FOTO)

Srpska reprezentacija ostala je bez Filipa Kostića u finišu poluvremena meča sa Engleskom.

Lijevokrilni fudbaler srpskog nacionalnog tima nije mogao dalje nakon što je počeo da hrama i uhvatio se za bolno mjesto. Mišić nije izdržao...

Odmah je Kostiću bilo jasno da je za njega meč sa Englezima završen, nada postoji da nije i EURO, a postoji i taj rizik, jer ovakve povrede zahtevaju duži period mirovanja.

