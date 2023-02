Sva tuga Čelsija u nekoliko kadrova iz tunela (VIDEO)

Čelsi je za vikend još jednom razočarao svoje navijače jer je poražen na "Stemford Bridžu" od fenjeraša Sautemptona sa 0:1, a ovu utakmicu posebno je obilježio detalj iz tunela koji je pokazao tužnu sliku o londonskom klubu.

"Plavci" ove sezone igraju po principu toplo-hladno, a to su najbolje u subotu pokazali na svom terenu gdje su neočekivano poraženi od "Svetaca".

Sautempton se nalazi na dnu tabele i ove sezone igra očajno, ali igrači ovog tima uspjeli su da dođu do velika tri boda koji im je vratio nadu da mogu izboriti opstanak u Premijeršipu do kraja sezone.

Gosti su do pobjede došli u prvoj minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena kada je Vord-Praus sjajno pogodio za 0:1 i ispostavilo se konačan rezultat ove utakmice.

U centru pažnje našla se teška povreda koju je u finišu meča zadobio Cezar Aspilikueta, ali i nevjerovatan detalj iz tunela kojeg su kamere uspjele da snime prije početka utakmice i koji najbolje pokazuje sumorno stanje u ekipi "Plavaca".

We have no “aura” at all pic.twitter.com/XlnSgI8K4D