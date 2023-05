Svađa Gvardiole i De Brujnea usred meča (VIDEO)

Pep Gvardiola i Kevin de Brujne posvađali su se usred polufinalnog meča sa Realom, ali to nije smetalo "Građanima" da sa 4:0 pregaze Madriđane i plasiraju se u finale Lige šampiona.

Mančester Siti je izborio plasman u finale Lige šampiona, pošto je na svom terenu ubjedljivo savladao Real rezultatom 4:0, nakon što je prošle nedjelje u Madridu bilo 1:1.

Poslije finala na društvenim mrežama pojavio se zanimljiv snimak. Iako je Siti dominirao od prvog minuta, rano su domaćini stekli i dva gola prednosti, ali im nije palo na pamet da se opuste čak ni na sekund. Pep je pored aut-linije pratio svaki potez svojih pulena, pa ga je kamera uhvatila u svađi usred utakmice sa De Brujneom.

"Dodaj loptu, dodaj loptu", vikao je Gvardiola na zvijezdu Sitija, jer je De Brujne predugo vukao loptu i izgubio ju.

De Brujne mu nije ostao dužan, pa se okrenuo i zaurlao na trenera.

"Začepi! Začepi!"

Guardiola: “Pass the ball, Pass the ball!” Kevin De Bruyne: “Shut up! Shut Up!” pic.twitter.com/2kejPutE0s