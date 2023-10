Švajcarci dobro pamte Zvezdin tenk iz 2019.

Fudbaleri Jang Bojsa poslije četiri godine sutra gostuju Zvezdi u Ligi šampiona a u aktuelnoj postavi tima iz Berna je nekolicina igrača koja ne pamti po dobrom 2019. godinu.

Ta utakmica je završena 1:1 i to je rezultat koji je Zvezdu odveo u Ligu šampiona jer je nedelju dana ranije postignut takođe egal, ali uz veći broj golova (2:2).

Jedan od fudbalera švajcarskog tima koji je to veče bio u sastavu Saidi Janko (27) najviše pamti tenk na kojem su Zvezdini fudbaleri slavili trijumf.

Janko kaže da je zbog tenka koji je blokirao prolaz ka ulici, autobus sa ekipom Jang Bojsa sat vremena kasnije krenuo ka hotelu, gdje je gostujuća ekspedicija prenoćila.

"Izveli su tenk na ulicu. Morali smo sat vremena da sjedimo u autobusu dok smo čekali da oni odu, i to nakon što smo eliminisani iz Lige šampiona. Svi smo samo željeli da što prije odemo odatle. Zbog toga što su nam tada priredili, još jače želimo da ih pobijedimo", poručio je Janko.

Kapiten ekipe Fabijan Lustenberger (35) nije revanšistički nastrojen kao njegov saigrač po pitanju meča sa Zvezdom:

"Želja za nekom osvetom više ne postoji, jer je prošlo nekoliko godina, a i zato što smo to veče prespavali u Beogradu pa nismo ni žurili. Morali smo samo malo duže da sačekamo u autobusu. Pijre svega, te večeri sam bio jako razočaran što nismo ušli u Ligu šampiona. Sada se borimo za treće mjesto u grupi, i to je najbitnije. Ne obaziremo se na to šta desilo prije četiri godine".

Švajcarski mediji između osalog podsećaju da je, osim tenka, bilo još provokacija u Beogradu.(B92)