Švajcarci ljuti na svoje Albance: Prekršili ste muško obećanje

Švajcarski reprezentativac Granit Džaka, koji je postigao gol, kojim je izjednačio rezultat u utakmici Svjetskog prvenstva protiv reprezentacije Srbije, kaže da njegovo slavlje "albanskim orlom" nije bila nikakva poruka protivniku.

"Iskreno, protivnici me uopšte nisu interesovali. To je bilo za moje ljude, koji su me uvijek podržavali. Za one, koji me nisu zapostavljali, u mojoj domovini, odakle su korijeni mojih roditelja. To su bile jednostavno čiste emocije", kazao je za švajcarsku televiziju "SFR" igrač albanskog porijekla.

Istakao je da je za njega ovo bila posebna utakmica, dodajući da su mu hiljade ljudi, porodica iz Švajcarske, iz Albanije i sa Kosova pisali uoči meča.

Džerdan Šaćiri, koji je postigao pobjedonosni gol za Švajcarsku, i koji je na isti način proslavio pogodak, rekao je da se nije radilo o politici već o fudbalu.

Vezano za zviždanje protiv njega ukazao je da se moglo čuti sve i svašta.

Švajcarski dnevnik "Blik" na svom sajtu ukazuje da je Džaka provocirao Srbiju, koja nije priznala nezavisnost Kosova.

List ujedno podsjeća da je u novembru 2014. u nacionalnom timu Švajcarske dogovoreno da se ubuduće odustane od slavlja "albanskim orlom".

"Muško obećanje od tada važilo je skoro četiri godine, do petka veče", konstatuje "Blik", prenosi "Telegraf.rs".