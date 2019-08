Švajcarci u tunelu "Marakane": Najtežih 100 koraka u životu fudbalera

Švajcarski novinar Alan Kunc objavio je reportažu na portalu Blik sa stadiona Crvene zvezde pred meč protiv Jang Bojsa (21.00). Naravno, u glavnom fokusu bio mu je čuveni tunel Marakane o kome je pisao kao najstrašnijem sa kojim se jedan fudbaler može suočiti u karijeri.

"Ovo je najtežih 100 koraka u životu jednog fudbalera", navodi novinar švajcarskog Blika.

"Svlačionica nije na stadionu, već u zgradi napolju, igrači moraju da prođu kroz beskrajni dvodijelni tunel. Prvo se spustite direktno ispod Delija kroz podrum, to je naziv ultrasa Crvene zvezde, a onda prije nego što krenete na stadion skrenete lijevo u manji tunel sa koracima koji su igrađeni tako da kao igrač gostujuće ekipe ne završite direktno u čeljustima Delija čim izađete iz tunela.

Švajcarci su kontatirali bivšeg igrača Partizana, Gorana Obradovića, koji je kao igrač crno-bijelih osjetio kako je kada prolazite kroz taj tunel i to je približio švajcarskoj publici.

"Naravno da to pravi razliku kada izađete kroz taj tunel kao igrač Jang Bojsa ili Partizana. Ceo stadion će biti protiv Jang Bojsa. Dužina tunela je ta koja utiče na to da pritisak na igrače raste svakim korakom. Sve dok vam se srce skoro ne spusti u gaće. Igrači Zvezde se tada osećaju tako kao da im to daje krila, ali kada izađete na teren, posle nekoliko minuta igre sve prođe", naveo je Goran Obradović.

Novinar dalje piše da je tunel doživio promjene u odnosu na prethodne godine, da su zastrašujući grafiti kao i crvena boja zidova koja imitira krv sada prefarbana, i da je ostala samo velika lobanja koja je na samom kraju prvog dijela tunela.

Bivši as Partizana ističe da očekuje lukavu Zvezdu koja će braniti rezultat od 2:2 iz Berna.

"Zvezda je veoma jak rival kada ima rezultat u svoju korist. Oni će braniti 2:2 iz Berna i zato će biti ekstremno teško za Jang Bojs", navodi Obradović.

