Švajnštajger odao priznanje, oduševljen Makedoncima

Bastijan Švajnštajger, bivši as Njemačke, odao je priznanje Sjevernoj Makedoniji.

Nekadašnji prvak svijeta sa "Elfom", koji je nosio dresove Bajerna i Mančester junajteda, nije ostao imun na senzaciju Sjeverne Makedonije u Diuzburgu.

Odmah poslije utakmice oglasio se na Twitteru.

My respect to North Macedonia, unlucky penalty against them, clear penalty not given and these guys win their away game against a 4 time world champion. Chapeau #GERMKD