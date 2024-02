Sve manje podrške za Terzića

Preživio je Edin Terzić na klupi Borusije Dortmund iako je prošle sezone na filmski način propustio šansu da svoj tim dovede do titule prvaka Njemačke. Preživljava 41-godišnji trener i slabije rezultate od očekivanih ove sezone, ali koliko će još - pitanje je.

Njemački ogranak čuvenog Skaja piše da je Terzić pod velikim pritiskom i da će narednih dana njegov rad biti pod lupom klupskog rukovodstva, odnosno, ako se rezultati ne poprave, mogao bi da izgubi posao, piše ''Mozzart sport''.

Imao je mladi strateg zimus razgovor sa nadređenima i tada mu je ukazano povjerenje. Bilo je to nakon decembarskih sedam mečeva bez pobjede (pet remija, dva poraza). Urodilo je to plodom, u 2024. godinu Borusija je ušla sa tri vezane pobjede, međutim, u posljednjih pet utakmica savladan je samo Frajburg (3:0). Dodatan problem je što su sve to bili susreti sa timovima lošije plasiranim na tabeli, tako da derbiji tek čekaju ''Milionere''.

I pored toga, žuto-crni su u igri za prolaz u četvrtfinale Lige šampiona, jer su se iz Ajndhovena vratili sa 1:1, te imaju lijepu priliku da 13. marta pred svojim navijačima eliminišu PSV. Upravo bi taj datum mogao da bude odlučujuć za Terzićevu sudbinu u klubu, pošto je teško povjerovati da bi dobio otkaz ukoliko se Borusija nađe među osam najboljih u Evropi. Samo, prije te utakmice tim iz Dortmunda čekaju dva gostovanja - protiv Uniona u Berlinu i Verdera u Bremenu. Pozitivni rezultati, a to bi vjerovatno bila i četiri boda, popravili bi Dortmundovu šansu da se i sljedeće sezone nađe u Ligi šampiona, što jeste primarni cilj do kraja sezone. I olabavili bi pritisak na Terzića.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.