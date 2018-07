Sve o heroju Hrvatske: Kome posvećuje odbrane, kako se borio za mjesto među stativama?

Golman hrvatske reprezentacije Danijel Subašić (33) junak je veličanstvene pobjede protiv Danske u osmini finala Svjetskog prvenstva u Rusiji. Hrvatska je tek nakon drame penala izborila četvrtfinale, a Suba je Dancima obranio čak tri udarca s bijele tačke i odveo "vatrene" među osam najboljih na svijetu.

Kad je sve bilo gotovo, prije nego što je potrčao u zagrljaj saigračima i selektoru Zlatku Daliću, Subašić je spojio ruke, podigao ih iznad glave i pogledao prema nebu.

Bilo je jasno, pobjedu i svoje fantastične odbrane posvetio je svom anđelu, tragično preminulom prijatelju Hrvoju Ćustiću.

Njegov lik Danijel Subašić nosi na majici ispod dresa baš na svakoj utakmici već 10 godina. Da, prije više od deceneije u utakmici je stradao, a nedugo potom i preminuo Subašićev prijatelj i saigrač iz Zadra. Bili su kao braća, nerazdvojni.

Trener ga nije volio, Reno Sinovčić mu je prijetio

Naime, 2008. godine u prvenstvenoj utakmici Zadra i Cibalije jedan od najboljih Danijelovih prijatelja Hrvoje Ćustić udario je glavom u betonski zid koji se nalazio uz aut liniju i nekoliko dana kasnije je preminuo.

"Zarekao sam se da ću majicu s Hrvojevim likom ispod dresa nositi sve do kraja karijere. Tako je bilo do sada, a tako će biti i ubuduće. Nosio sam je i kasnije u Hajduku, i sad u Monacu, i u Ligi prvaka, i na Europskom prvenstvu, i na Svjetskom prvenstvu. Moj Hrvoje će zauvijek biti uz mene, ne samo na majici, nego i u srcu. Počivaj u miru, prijatelju", poslao je poruku punu emocija Subašić, golman koji se teškom mukom probijao do današnjeg statusa prvog golmana hrvatske reprezentacije i jakog francuskog prvoligaša Monaka.

Još na samim počecima karijere u NK-u Zadar, iako su svi govorili da se već tada vidjelo da će od njega 'biti dobar golman', našao se u nemilosti trenera. Umjesto da bude prvi, Suba je završio kao treći golman u selekciji kadeta. Tada je, kao 14-godišnjak, prvi put razmišljao o tome da napusti fudbal i posveti se školovanju.

Srećom, u klubu je bilo i onih 'vidovitih' pa je Danijel Subašić na brzinu prebačen u juniore gdje je, iako je bio dvije, pa čak i tri godine mlađi od konkurenata, uspio izboriti 'jedinicu'.

Već s 18 debitovao je za seniore Zadra, u kojem je tada 'vedrio i oblačio' Reno Sinovčić. Znao je gazda kakav potencijal ima u ekipi pa ga je pokušao natjerati da potpiše sumnjiv ugovor. Subašić je odbio i automatski zaradio suspenziju. Sukob sa Sinovčićem otišao je tako daleko da ga je Subašić čak prijavio policiji zbog prijetnji.

I ponovno se talentovani golman našao na prekretnici, opet je razmišljao o prekidu karijere. Srećom za hrvatski fudbal, uz pomoć trenera Nike Matkovića nastavio je individualno da radi, a sukob sa Sinovčićem nakon nekog vremena uspješno je izglađen te se Danijel Subašić vratio na gol Zadra i nastavio već odavno zacrtanim putem. Izrastao je u klasnog golmana te u ljeto 2008. godine prešao u Hajduk, a na Poljudu će se zadržati četiri sezone.

Već osam godina se druži s princem Albertom

Dobre partije na golu 'bilih' osigurale su mu i dobar transfer - u januaru 2012. godine prihvatio je ponudu i za odštetu od milion evra otišao u redove tadašnjeg francuskog drugoligaša Monaka.

Ekipa iz Monte Karla tih godina je bila na prekretnici i nije bilo baš previše igrača koji su bili spremni da dođu igrati pred hronično praznim tribinama u toj kneževini.

Sam Danijel je priznao kako ga je ekipa Monaka preporučio Stipe Pletikosa, koji je odbio njihov poziv, ali im je napomenuo kako sa Subašićem ne mogu pogriješiti.

I garantovao je za njega. Tako je Subašić spremno uskočio na gol i već sljedeće sezone 'zakapario' dres s brojem 1. Tada su počeli i bolji dani za Monako, klub je kupio ruski milijarder Dimitrij Ribolovljev te počeo ulagati u ekipu koja se zahvaljujući milionskim pojačanjima 2013. godine vraća u Ligu 1.

Subašić je na golu 'kneževa' radio ono što najbolje zna, branio je. Srcem i dušom, svojim izvrsnim partijama je na terenu i skromnošću van njega osvojio sve u Monte Karlu, sve do samog princa Alberta, njegova vjernog navijača. Tako je to, veliki uvijek prepoznaju sebi ravne. A Subašić je veliki, odrađuje osmu sezonu u dresu Monaka s kojim je osvojio francusko prvenstvo, igrao je i polufinale Lige šampiona, proglašavan je najboljim golmanom francuske lige, među najboljim je čuvarima mreže u Ligi šampiona...

"Dođe princ Albert često u svlačionicu, razgovaramo, pozdravi sve. Zafrkava me s 'kako si', 'doviđenja'… Pravi se da zna da priča hrvatski", prepričavao je Subašić atmosferu u klubu.

U reprezentaciji je od 2008. godine, ali mahom je branio na prijateljskim utakmicama, a kad se Stipe Pletikosa penzionisao nakon Mundijala 2014. u Brazilu, dobio je nacionalni dres s brojem 1. Odnosno, u njegovom slučaju s brojem 23.

"Nikada neću nositi broj jedan! Svih ovih godina, od prvog dana u reprezentaciji, imam broj 23, a tako će i ostati", rekao je tada Subašić.

Subašić je svoju priliku izvrsno iskoristio, u kvalifikacijama za EURO u Francuskoj 2016. godine gotovo da uopšte nije griješio, kao ni na samom EP. U sjećanju će posebno ostati njegova odbrana penala Serhiju Ramosu.

"Ne bih ništa mijenjao u svojoj karijeri. Dragi Bog mi je vratio da sam sada tu u Monacu i hrvatskoj reprezentaciji - sav se naporan rad isplatio. Sve što sam prošao u karijeri gledam kao životnu školu", kazao je svojevremeno junak velike pobjede protiv Danaca.

"Čekaj malo da dođem sebi", još je pomalo u euforiji kazao Subašić nakon utakmice protiv Danske i nastavio:

"Prošli smo, sve je super, penali su lutrija, a večeras je ona bila na našoj strani. Drago mi je što sam pridonio uspjehu svoje reprezentacije i donio svojem narodu veselje", izjavio je Suba nakon pobjede nad Dancima.

Monako mu nudi doživotni ugovor, on se obećao Zadru

Koliko ga u Monaku cijene, govori i podatak da mu spremaju novi, doživotni ugovor. Trenutno u ekipi iz Monte Karla zarađuje nešto više od dva miliona evra na godinu, a pred njim su najbolje golmanske godine i sigurno će dobiti osjetno 'podebljanu' ponudu.

"Bilo je prilika da odem, ali meni je odlično ovdje, vezao sam se uz ovaj klub - momčad je inspirativna, liga ima intenciju da bude sve bolja... Uglavnom, vidjet ćemo što će biti, ali Monako je moja sadašnjost, ali i budućnost. Zadar? Ako uđe barem u Drugu ligu - tu sam", poručio je nedavno Suba.

Obećao je i da će još jednu sezonu odraditi na golu Zadra, kad-tad.

Danijel Subašić u vezi je s djevojkom Antonijom Bozom punih 16 godina. Iako se njena porodica u početku protivila njihovoj vezi, Antonia je ostala uz Danijela i s njim živi u luksuznom dijelu Monte Karla.

Zasad nemaju djece, ali imaju dvije mačke, od kojih se jedna zove Bili, čime Subašić i dalje ističe svoju ljubav prema Hajduku.

Za kraj napomenimo da Danijel Subašić nije zaboravio odakle je ponikao te svako malo svoj bivši klub 'počasti' poklonima ili novčanom donacijom. Paketi fudbalske opreme, dresova, patika, kopački, lopti i ostalog redovito stižu na adresu nekadašnjeg prvoligaša Zadra.

(Tportal.hr)