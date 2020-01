Sve spremno za transfer Olma u Lajpcig: Milioni u kasi "modrih"

Čini se da je došao kraj sage oko transfera Danija Olma, fudbalera Dinama, koji će karijeru nastaviti u Lajpcigu. Hrvatski mediji pišu da će "modrima" odmah da pripadne 18 miliona evra, dok su svjetski mnogo bombastičniji pa prenose da će Dinamo odmah dobiti 30 miliona evra.

Hrvatski mediji su objavili vijest da je Olmo napustio pripreme Dinama i da se vratio u Zagreb, odakle bi trebalo da se uputi za Njemačku, gdje slijedi potpis ugovora nakon ljekarskih pregleda. Već neko vrijeme se piše o odlasku Španca, a ponude su slali Barselona, Milan i Vulverhempton. Neke su bile malene, neki klubovi se nisu svidjeli Olmu i na kraju je zajednički jezik pronađen sa aktuelnim liderom Bundeslige. Tačan iznos transfera još se ne zna. Hrvatski mediji su objavili da će Dinamo dobiti 18 miliona plus bonuse, dok je španski AS otišao korak dalje pa piše da je fiksni iznos 30 miliona plus još bonusi od 15 miliona. Bilo kako bilo, tačne cifre ćemo vjerovatno znati kada se posao realizuje.

Ako dobar izvor imaju mediji u Hrvatskoj, onda će se postaviti pitanje da li je klub mogao da prođe mnogo bolje jer igrač na tržištu vrijedi čak 35 miliona evra. Navodno je jedna od stavki ugovora i dodatna dva miliona evra za svaki plasman Lajpciga u Ligu šampiona sa Olmom u klubu.

Index.hr je objavio da će Dinamu pripasti i 10 odsto od narednog transfera.

To što je Olmo napustio pripreme i što se pozdravio sa saigračima govori da su u Dinamu zadovoljni ponudom i da je pitanje trenutka kada će transfer biti realizovan. Hrvatski mediji pišu da je oproštaj sa saigračima bio veoma emotivan i Španac je bio na rubu suza.

Olmo je odlučio da prihvati ponudu Lajpciga nakon što je odbio odlazak u Vulverhempton, a transfer u Milan je propao zato što su agenti tražili preveliku proviziju. Nije mu se ispunila želja da se vrati u Barselonu, ali ako nastavi sa ovakvim igrama, sigurno će opet biti na radaru Katalonaca. Španski tim je ove zime za njegove usluge, navodno, ponudio 10 miliona evra, što je odmah odbijeno.

Dosadašnji najveći transfer Dinama je bila prodaja Marka Pjace Juventusu 2016. godina za 23 miliona evra, pa bi Olmo potencijalno mogao da ga sruši sa vrha. Dugo se licitiralo sa cifrom transfera, pisalo se da neće otići ispod 40 miliona evra, ali su "modri" na kraju morali da ga prodaju jer se bližio kraj ugovora, a Olmo nije želio da ga produži. Imao je ugovor još godinu i po i dolazak svakog novog prelaznog roka značio bi da Dinamo ne može mnogo da utiče na cijenu.

On je u ljeto 2014. sa 16 godina došao iz Barselone besplatno i već u februaru 2015. debitovao je za prvi tim "modrih". Za seniorski tim Olmo je odigrao 124 meča i postigao 34 pogotka i tome dodao 28 asistencija. Od debija iz mjeseca u mjesec njegova cijena je rasla. Prema Transfermarkt.de njegova cijena je išla od 300.000 evra u martu 2015. do sadašnjih 35 miliona evra i bez konkurencije je najvredniji i najvažniji igrač u timu Dinama. Sjajnim igrama je stigao i do seniorske reprezentacije Španije i do sada je odigrao samo jedan meč, i to protiv Malte u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i postigao je pogodak. Olmo se nada da će biti dio tima na prvenstvu Starog kontinenta koje se igra ove godine.

Rast vrijednosti Danija Olma u evrima

Datum vrijednost

17. mart 2015. 300.000

14. septembar 2015. 350.000

14. mart 2016. 600.000

14. septembar 2016. 700.000

13. mart 2017. 950.000

23. oktobar 2017. 1.500.000

18. mart 2018. 3.500.000

25. septembar 2018. 6.500.000

11. mart 2019. 15.000.000

16. septembar 2019. 30.000.000

27. decembar 2019. 35.000.000

Brojke

124 utakmice odigrao za Dinamo.

34 gola postigao u svim takmičenjima za "modre".

28 puta asistirao saigračima za pogodak.

1 utakmicu odigrao za Španiju i postigao gol.

2019. bio prvak Evrope sa mladom reprezentacijom Španije.