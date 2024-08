Sve što trebate znati o današnjem žrijebu Lige šampiona

​Pred nama je žrijeb potpuno novog formata Lige šampiona koji će biti održan danas i koji se čini mnogo komplikovanijim od prethodnih sezona najelitnijeg evropskog fudbalskog takmičenja.

Od ove sezone u Ligi šampiona će učestvovati 36 ekipa, umjesto dosadašnje 32. Revanš utakmicama odigranim sinoć poznati su i posljednji učesnici ligaške faze takmičenja, a čast regionalnog fudbala braniće Dinamo Zagreb i Crvena zvezda, koji su sinoć slavili u finalu plej-ofa.

Povećanje broja učesnika donosi i velike promjene u formatu takmičenja. Grupe odlaze u istoriju, a od ove sezone svih 36 timova nalaziće se na jednoj zajedničkoj tabeli od 1. do 36. tima.

Broj utakmica povećaće se sa 125 na 189, a svakoj ekipi je osigurano najmanje osam duela u novoj sezoni.

Timovi koji završe na tabeli od prvog do osmog mjesta idu direktno u osminu finala Lige šampiona, dok će timovi plasirani od devetog do 24. mjesta ići u plej-of rundu i kroz dvomeč pokušati da dođu do osmine finala i pridruže se najboljoj osmorki takmičenja.

Ekipe plasirane od 25. mjesta pa do dna tabele biće eliminisane iz Evrope u potpunosti i neće ići u Ligu Evrope, kako je to bio slučaj u ranijim godinama.

Od osmine finala pa nadalje, Liga šampiona će slijediti postojeći format na koji smo navikli u godinama ranije. Ono što je zanimljivo, prvi dio Lige šampiona će trajati do kraja januara, za razliku od dosadašnje prakse da se već prije januara zna žrijeb osmine finala.

Svakom timu je zagarantovano najmanje osam utakmica, četiri kod kuće i četiri na strani, što je povećanje u odnosu na dosadašnjih šest. Ali, svih osam utakmica jedan tim će odigrati protiv različitih protivnika koje im žrijeb dodijeli.

Kako će funkcionisati novi žrijeb

Novi format Lige šampiona donosi i novi žrijeb, te nešto sasvim revolucionarno - vještačka inteligencija i superkompjuter odrediće rivale svakog tima u grupi.

Prvo će svih 36 timova biti izvučeno ručno i fizičkim kuglicama kako bi im se odredile pozicije u žrijebu. Nakon toga, proces će dovršiti određeni automatizovani softver koji će izvući za svaku ekipu osam protivnika u ligaškoj fazi takmičenja.

Softver će takođe odlučiti koje će utakmice jedna ekipa igrati kod kuće, a koje u gostima. Žrijeb bi trebao trajati otprilike 35 minuta, najavljeno je iz UEFA-e.

Ekipe su podijeljene po šeširima, a to znači da će svaki tim odigrati po dvije utakmice s rivalima iz svakog od četiri šešira, kako niko ne bi imao nominalno teži žrijeb od svojih rivala.

Softver je programiran tako da ne dozvoli više od dva protivnika jednoj ekipi iz iste zemlje. Takođe, garantuje i da se žrijeb može dovršiti za sve timove bez da se u bilo kojem trenutku dovede u bezizlaznu situaciju, primjera radi, da u žrijebu za rivale ostanu tri ekipe iz Engleske.

Iako će ekipe znati sve svoje protivnike na večerašnjem žrijebu, spisak utakmica s datumima biće naknadno razrađen i objavljen u subotu, 31. augusta, kako bi se osiguralo da nema kalendarskih poklapanja s ekipama u Ligi Evrope i Ligi konferencija u istim gradovima.

Žrijeb Lige šampiona biće održan danas u Monte Karlu s početkom u 18.00 sati, prenosi "Klix".

Za kraj, podsjećamo na to koje su se ekipe plasirale u Ligu šampiona i kako izgledaju šeširi.

Šešir 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona.

Šešir 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Šahtar, Milan.

Šešir 3: Feyenoord, Sporting, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Young Boys, Celtic, Crvena zvezda.

Šešir 4: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm, Brest.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.