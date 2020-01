Sve zbog Fejnorda: Navijač suprugu natjerao da rodi u drugoj zemlji

Zaluđeni holandski navijač otkrio je kako je poslao suprugu preko granice u Belgiju da im rodi sina, a sve kako bi mu mogao dati ime Fejnord, zaobilazeći holandske zakone kojima je zabranjeno djeci davati neobična imena.

Otac je pozvao holandsku radio emisiju Mattie & Marieke, koja je bila domaćin rasprave o zanimljivim pričama o dječjim imenima, kako bi rekao da je imao velike probleme kako bi sinu dao ime "Bryan Feyenoord" po klubu koji svoje domaće utakmice igra u Roterdamu.

"Holandija zabranjuje takva imena. Zbog toga je moja supruga morala otići roditi u Belgiji, gdje ga mogu nazvati Fejnord", objasnio je neimenovani fudbalski navijač.

Kazao je da je njegov drugi sin, za kojeg se čini da se rodio prije 10-ak godina, u početku dobio ime po brazilskom krilnom napadaču Leonardu Santijagu, ali je odustao od ideje jer su postojale velike šanse da će igrač napustiti klub.

"Kada se moj sin rodio, Leonardno Santijago je igrao za Fejnord i mnogi ljudi koje sam poznavao su imenovali svog sina po njemu. Šta se dogodilo? Igrač je otišao. Samo se sinovi još uvijek zovu tako, zar ne? U tom sam trenutku pomislio 'to se neće meni dogoditi'", dodao je.

Leonardo je za holandski klub igrao od 2000. do 2005. godine.

Pozivatelj je takođe rekao da je dijete koje je prikazano u jednoj od prvih viralnih fotografija na internetu koja pokazuje mladog navijača Fejnorda kako ispruža srednji prst protivničkom igraču, jedno od njegovih preostalih sinova.

"Moj najstariji sin je poznati dječak sa srednjim prstom na fotografiji. Gotovo svi su to vidjeli", rekao je.

omg, so the infamous middle finger salute kid was a @Feyenoord supporter. ooopss! pic.twitter.com/4dgqiBzeSh