Svi "zmajevi" negativni na koronu

Svi fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine su dobro, zdravi su i niko nije pozitivan na virus korona, rekao je Rusmir Cviko, trener u stručnom štabu bh. tima.

Prvi saradnik selektora Dušana Bajevića razgovor za "Nezavisne" počeo je konstatacijom da nije mogao ni zamisliti da će na jučerašnji dan, kada je trebalo da bude odigrana utakmica baraža UEFA Lige nacija protiv Sjeverne Irske na "Bilinom polju", razgovarati o bilo čemu drugom osim o fudbalu.

"Nisam ni u najluđim snovima mogao pomisliti da će mi 26. marta tema razgovora biti virus, pandemija i globalni svjetski problem. Trebalo je da pričamo o nečem lijepom sada, o taktici, utakmici, o planovima za finale UEFA Lige nacija, pa samom plasmanu na Euro. Sve se promijenilo, ali moramo se prilagođavati situaciji", kazao je Cviko.

Stručni štab, iako je baraž otkazan, i dalje je u stalnom međusobnom kontaktu.

"Svakodnevno komuniciramo svi međusobno. Selektor Dušan Bajević nas zove svaki dan. U kontaktu smo i sa predsjednikom Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH Elvedinom Begićem i generalnim sekretarom Adnanom Džemidžićem i ostalim uposlenicima. Svi pratimo razvoj situacije, nadamo se najboljem i skorom prestanku krize, a kada se to desi siguran sam da ćemo znati odreagovati na pravi način i spremno nastaviti dalje. Bez obzira što je baraž otkazan i što igrači ne igraju u svojim klubovima, nama svima je i dalje isti cilj - plasman na Euro, i to ćemo, vjerujem, ostvariti kada za to budu stvoreni uslovi", smatra Cviko.

"Princ sa Neretve" i njegovi saradnici, osim što brinu za zdravlje igrača zbog virusa korona, prate i oporavak nekoliko ranije povrijeđenih. Senad Lulić, Rade Krunić i Sead Kolašinac nisu se našli na spisku za baraž zbog povreda.

"Možda je ružno reći, ali ova prinudna pauza nama je na neki način pogodovala što se tiče oporavka povrijeđenih igrača. Naravno, bilo bi bolje da se ovo nije desilo. Razgovarao sam sa Krunićem. Njegov oporavak ide dobro i nada se da će se i on moći uključiti kad počne trenažni proces ekipe Milana u Italiji. Kolašinac se takođe oporavlja. Lulić je u Švajcarskoj. Uspješno je završio s terapijom, ali ga je situacija sa pandemijom zaustavila da krene nekim laganim treningom. I on bi vjerovatno za mjesec dana mogao biti spreman za rad. Još je rano govoriti o tome, ali kada dođe vrijeme vjerovatno će biti određenih korekcija na spisku", smatra Cviko.

Svi bh. fudbaleri su u izolaciji. Pridržavaju se uputstava nadležnih institucija u zemljama u kojima se nalaze.

"Ono što je najvažnije: svi naši igrači su negativni na korona virus. Asmir Begović je trenutno u Engleskoj. Čuo sam se s Ibrahimom Šehićem i u njegovom gradu u Turskoj situacije nije alarmantna. Imaju dva ili tri potvrđena slučaja. Sa svima smo na vezi, važno je da se svi pridržavaju uputa nadležnih. Ovo je kao utakmica u kojoj igrači slušaju upute trenera", poručio je Cviko.

UEFA je utakmice baraža odgodila za juni, a održavanje Eura za 2021. godinu.