Svijet fudbala: Pucanje Hakima Mastura pod težinom interneta

Fudbal nije nepoznanica za mlade igrače koji se hvale kao sljedeća velika stvar zbog uvida u talenat, ali pojava YouTube senzacije Hakima Mastura podigla je ideju o "čudesnom djetetu" na novi nivo.

Postavimo scenu za našu priču. Godina je 2010. u Italiji. Društveni mediji su veći nego ikad prije i nastavljaju dominirati, fudbal se razvija vrtoglavom brzinom, a YouTube brzo postaje kamen temeljac u svačijem životu, naročito kod fudbalskih entuzijasta.

Bilo da se radi o gledanju fudbalskih izazova, otvaranja FIFA paketa ili čak kompilacija, platforma za dijeljenje videa je bila na nivou popularnosti koji je bio gotovo neshvatljiv. Ono što je nekada bilo zabavno mjesto na internetu sada je preuzelo primat i već je zamijenilo TV za generaciju djece koja su odrastala.

Kakve to veze ima s fudbalom, odnosno s Hakimom Masturom? Pa, na YouTubeu je tinejdžerska marokanska (naturalizovana italijanska) senzacija prvi put počela privlačiti oči skauta na sebe i krasti naslove.

Svi smo prije vidjeli kompilacije i vrhunske snimke, ali pojava ovog smiješnog svilenkastog tinejdžera iz Evrope bila je novi nivo. Niko nije čuo za njega, ali je vrlo brzo postao popularan zahvaljujući svojim potezima i opscenim vještinama koje su postale viralne.

Rođen u Ređio Emiliji u Italiji od marokanskih roditelja, Mastur je imao pozadinu u omladinskom fudbalu, nastupao je na turnirima za Inter i impresionirao prikazima vještinama, ali njegova viralnost na YouTubeu bila je ta koja ga je pokazala svijetu prije nego je navršio čak 14 godina.

Budući da nije mogao napustiti lokalnu Ređianu dok nije proslavio svoj 14. rođendan, Mastur je u tom trenutku postao jedna od najzgodnijih perspektiva "bubamare". Još nije mogao dobiti ni privremenu vozačku dozvolu. Ta činjenica postaje još apsurdnija kada saznate da je AC Milan odvojio 500.000 evra kako bi ga ugrabio 2012. godine.

Viralna senzacija na internetu sa svojim vještinama koje je pokazao svijetu, a potpisao je ugovor za pola miliona evra na preporuku Ariga Sakija, Mastur je vrlo brzo imao puno pompe oko svog života.

Takođe je bio stavljen u reklame uz Nejmara u tom trenutku. Bez pritiska, mali.

Svjetla su gorjela jako, i gorjela su jače kada ga je Klarens Sidorf doveo u prvi tim Milana za posljednju utakmicu sezone 2013/14, sjedeći na klupi dok su "Rosoneri" tukli Sasuolo rezultatom 2:1.

Sada 15-godišnji Mastur bio je glavna priča u sljedećoj sezoni koju je pratio cijeli fudbalski svijet. Nestala je mogućnost skrivanja iza reprodukovanja EDM muzike, blicanja objektiva i isječaka od 5 sekundi brzopoteznih fudbalskih forica. Sada je bio u igri i morao je pronaći način da pliva... I to brzo.

Nažalost, prva puna sezona u seniorskom fudbalu donekle će mu proći. Mastur nije uspio napraviti uticaj u Milanu 2014/15, lepršajući između jada i propadanja u prvom timu i omladinske akademije, s prvim znakovima da izgleda potpuno izgubljeno.

Niko nije razmišljao o tome, iako je on još uvijek mlad. A kada je najavljena dvogodišnja pozajmica u Malagu uoči sezone 2015/16, činilo se da je čudesni dečko imao savršen put iscrtan. Ali...

Vratio se u Milan, kao tinejdžer podvijenog repa, nakon jedne sezone u Španiji, upisao je samo jedan nastup za tim iz La Lige. Postalo je jasno da je fudbal u prvom timu došao prerano za Mastura, ali svi koji su bili uključeni u njegov meteorski uspon sada su bili u teškoj poziciji.

Ne možete tačno zaustaviti njegov hajp i zatvoriti ga na još nekoliko godina kako bi se mogao pravilno njegovati, pa šta ćete učiniti? Ne pitajte Milan - oni nemaju pojma, propadaju i sjeckaju i mijenjaju vlasnike brže nego što je Mastur lomio defanzivce u onim YouTube isječcima.

Uslijedila je još jedna beznadežna pozajmica, ovaj put u Cvole u Erediviziju, i opet je završila bez prave pompe. Za bilo kojeg 16/17-godišnjaka to bi bilo u redu. Ali Mastur nije bio to - jer mu internet to nije dopustio.

Uslijediće još jedna jadna godina u Milanu prije nego što se Marokanac našao na hladnoći sa tek 20 godina. Otpušten po isteku ugovora, službeno je bio sažvakan i ispljunut. Gledaoci su se odavno udaljili od njegovih isječaka na YouTubeu i mnogi su zaboravili na čudesno dijete koje je nekada bio.

Za mnoge je to bila gotova priča. Ali, za Mastura je to uvijek bilo više od priče. Više od YouTube klipa. Ovo je bio njegov život. Njegov san. Pokušao je uskrsnuti ono što je ostalo od njegove karijere prelaskom u grčku Lamiju, ali je ponovo otišao nakon jedne sezone, a nije uspio čak ni u italijanskom trećeligašu Ređini.

Foto: Twitter / Printscreen

YouTube senzacija i nekada reprezentativac Maroka igrao je svoju igru u rodnom mjestu svojih roditelja, potpisavši za drugoligašku ekipu Renesansa Zemamra u ljeto 2022. nakon što je godinu dana bio bez kluba.

On danas po slovu ugovora nastupa za Union Tuarga Sport, klub koji je lociran u Rabatu i igra prvu marokansku ligu. On još čeka svoj zvanični debi za novu ekipu.

Priča 25-godišnjeg Mastura beskrajno je nesretna, ali ne i nepredvidiva. Previše minuta propuštenih u njegovim formativnim godinama, previše blicajućih svjetala i nedovoljno brige. Poenta nikada nije bila u tome ima li on zaista talenta za to, nego u tome da mu se daju odgovarajući uslovi da to sam pokaže.