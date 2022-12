Svijet se oprašta od Pelea (FOTO)

​Svijet fudbala uzdrmala je još jedna velika tragedija, pošto je bitku sa dugogodišnjom bolešću izgubio legendarni Brazilac Pele.

U bolnici je bio od 29. novembra zbog procjene hemioterapije koju prima od septembra 2021. godine, kada je utvrđeno da ima tumor debelog crijeva.

Svijet se oprašta od proslavljenog asa koji je tokom karijere igrao za Santos i Njujork Kosmos.

Rekorder je Brazila po broju golova pošto je mrežu zatresao 77 puta za 92 utakmice i osvojio četiri Svjetska prvenstva.

The greatest this sport has seen. Rest in peace, Pelé pic.twitter.com/DiV01Kiqwe — Flamengo (@Flamengo_en) December 29, 2022

Manchester City are saddened to learn of the passing of Brazil legend Pelé, one of the all-time greats who did so much for the beautiful game. May he rest in peace pic.twitter.com/ufWoNWWcE9 — Manchester City (@ManCity) December 29, 2022

A sad day for football around the world. Brazilian legend and three times World Cup winner Pele has passed away at the age of . Rest in peace Edson Arantes do Nascimento pic.twitter.com/ozE9qAJ7H7 — Michael Owen (@themichaelowen) December 29, 2022

RIP to one of the greatest players of all time! #Pele pic.twitter.com/evpp19k0bH — Robbie Fowler (@Robbie9Fowler) December 29, 2022

La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de @Pele, gloria del fútbol sudamericano y mundial. Enviamos nuestras condolencias a la @CBF_Futebol , sus familiares, amigos y allegados. Q.E.P.D. pic.twitter.com/QlhXnCT9Ik — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 29, 2022

O futebol mundial perde seu maior astro O Atlético lamenta profundamente o falecimento de Pelé. Tricampeão Mundial com Brasil, o Rei foi eleito Atleta do Século em 1980, pelo jornal francês L'Equipe, em 1999, pelo Comitê Olímpico Internacional, pela Fifa. pic.twitter.com/eyPSIyK9h1 — Atlético (@Atletico) December 29, 2022

PELÉ ETERNO Obrigado, Rei! Ídolo que engrandeceu o esporte, encantou o mundo e tanto nos orgulhou. Descanse em paz. pic.twitter.com/JumFqLQ8qn — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 29, 2022

Barça expresses its sorrow to learn of the death of the "Rei" Pelé, one of the greatest footballers of all time. He made football greater than ever. May he rest in peace. pic.twitter.com/r8TQbVyN28 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2022