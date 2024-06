Svijetla tačka crne Srbije

Štoper Strahinja Pavlović jedan je od rijetkih fudbalera Srbije koji je oduševio na Evropskom prvenstvu.

Uz golmana Predraga Rajkovića svakako najzaslužniji što se "orlovi" nisu potpuno obrukali u Njemačkoj.

Iako već godinama odbrana važi za najslabiju tačku tima, zahvaljujući Pavloviću je bila najpouzdaniji dio ekipe na EURO.

Srbija je bila posljednja u grupi, nije pobijedila nikoga, ali nije ispala zbog loše odbrane već loše ofanzivnog dijela tima.

Odbrana je, naprotiv, djelovala sjajno, a posebno je impresivan bio Pavlović, koji je posebno znao biti meta kritika srpskih navijača poslije neuspjeha reprezentacije.

Ali u tri utakmice na EP štoper austrijskog Salcburga je bio nadmoćan na terenu:

Strahinja Pavlović at Euro 2024: 3 games 171 passes 78% pass accuracy 1 key pass 4/4 successful dribbles 11 tackles 4 interceptions 9 clearances 7/11 aerial duels won 19/27 duels won One of the very few positives for Serbia at this tournament... pic.twitter.com/ZwRDo12bkP