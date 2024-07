"Svrake" pazarile u Ubu: Njukasl doveo fudbalera Jedinstva

​Govorio je Nemanja Matić da Jedinstvo u svojim redovima ima novog Nemanju Vidića, mnogi mu nisu vjerovali, ali Njukasl jeste. Popularne "Svrake" su zvanično predstavile talentovanog zadnjeg vezistu i štopera, Miodraga Pivaša.

Pominjalo se i ranije da bi 19-godišnjak mogao da pređe u redove velikana, a posao je kompletiran i prije nego što se očekivalo.

Momak koji je sa Ubljanima obezbijedio vicešampionsku titulu u Prvoj ligi Srbije i bio standardan član postave će tako probati da uradi ono što mnogima nije pošlo za rukom, a jeste Vidiću ili Banetu Ivanoviću. Uspjeh u Premijer ligi nije zagarantovan, ali uz vrijedan rad sve je moguće.

"Neverovatno je pridružiti se tako velikom klubu kao što je Njukasl i jedva čekam da počnem. Vidim projekat kluba i izgleda sjajno, što me je ubedilo da potpišem za Njukasl. Vidim da su se mladi igrači ovde veoma dobro razvili i želeo bih da uradim isto - da se razvijem i uđem u prvi tim Njukasla. Veoma sam uzbuđen i jedva čekam da počnem" rekao je Pivaš na predstavljanju.

Pivaš je rođeni Novosađanin i karijeru je otpočeo u nižim ligama Austrije i lokalnom Sizenhajmu, a prije dolaska u Jedinstvo igrao je za Gredig. Srbiju je predstavljao u uzrastu do 17 godina, prenosi "Telegraf".

We are delighted to announce the signing of promising Serbian defender Miodrag Pivaš from FK Jedinstvo Ub. Welcome to Newcastle United, Miodrag! pic.twitter.com/KLRwBQ5edh