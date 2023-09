TSC protiv Engleza kao Zvezda: Senzacionalno poveli pa izgubili (VIDEO)

Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole, koji su prvi put ikad igrali u grupnoj fazi nekog UEFA takmičenja, izgubili su u prvom kolu Lige Evrope od engleskog Vest Hema 3:1.

Identičnim rezultatom poražena je i Crvena zvezda prije dva dana od Mančester sitija, a istu sudbinu doživio je večeras i TSC.

Iako je TSC senzacionalno poveo 0:1 protiv "čekićara", baš kao i beogradski tim u utorak protiv "građana", ni TSC nije izdržao protiv višestruko skupljeg i jačeg protivnika, te je na kraju poražen na Ostrvu identičnim rezultatom poput ekipe Baraka Bahara.

Šok u Londonu za domaćine večeras je uslijedio nakon što je Ogbona u 47. minutu napravio veliku grešku, a Petar Stanić mu ukrao loptu i pogodio za vođstvo srpskog predstavnika.

PETAR STANIĆ (2001) GIVES TSC THE LEAD AGAINST PREMIER LEAGUE SIDE WEST HAM WITH THEIR FIRST EVER EUROPEAN GROUP STAGE GOAL!!!!pic.twitter.com/08yqeKiA9i