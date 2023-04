Tadić: Jednog dana ću biti trener Ajaksa

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije i Ajaksa, Dušan Tadić, izjavio je da će jednog dana biti trener ovog nizozemskog velikana i četvorostrukog prvaka Evrope.

"Sigurno ću jednog dana biti trener Ajaksa, Još mogu da budem uticajan na terenu. Imam ugovor do juna 2024. kao fudbaler. Priča se da ću poslije toga ostati u klubu kao trener. To može biti u mlađim kategorijama ili kao saradnik u prvom timu, za početak. Jednog dana, svakako, biću trener seniora. Zasad želim da igram što je duže moguće. Najvažnije je da se fizički dobro osjećam", izjavio je Tadić.

Osvrnuo se srpski fudbaler na igru svoje ekipe ove sezone u kojoj je postigao 10 golova i podijelio 20 asistencija, a Ajaks sa PSV-om dijeli drugo mjesto na tabeli nizozemskog šampionata sa 59 bodova, što je osam manje od lidera Fejenorda, pa će teško odbraniti titulu.

Is this the worst squad since you arrived in 2018? Dušan Tadić: “I think everyone is aware of that but it's hard to say this because I don't want to be finger-pointing. It’s obvious we need more quality.” @telegraaf #Ajax pic.twitter.com/8xfARVyJLk