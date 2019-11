Tadić: Nada još postoji, ali prvo revanš Ukrajincima

Najbolji srpski fudbaler Dušan Tadić, uoči sutrašnje utakmice protiv Ukrajine u kvalifikacijama za EURO 2020, izjavio je da će ekipa učiniti sve da se revanšira rivalu za poraz u Lavovu 5:0.

"To je jedan od težih poraza, svi koji smo igrali tu utakmicu osjećamo dozu odgovornosti, bili su bolji, dominirali su, mi smo igrali loše i sad ćemo pokušati da im se koliko-toliko revanširamo", rekao je Tadić na konferenciji za medije.

Na pitanje da li će trčanje da bude bolje nego protiv Luksembura, što je bila njehova velika zamjerka saigračima, kapiten Ajaksa je rekao:

"U prvom poluvremenu bilo je dobro, zabolelo me što se u drugom poluvremenu nismo dovoljno zalagali. Dugo sam ovde i to nam se stalno dešava. Moderni fudbal ne dozvoljava opuštanje, profesionalci smo i to ne sme da nam se dešava. Kao profesionalci moramo uvek da pružamo maksimum"

Tadić ističe da ga Ukrajina nije iznenadila prvim mjestom u grupi jer se znalo da posjeduju veliki kvalitet i potencijal.

"Znali smo da se odlučuje između Portugalije, Ukrajine i mas. Nada i dalje postoji, biće teško, ali prvo da odradimo ono što je do nas. Mi smo tamo dočekani kao veliki "neprijatelji", to im je sigurno pomoglo. Nadam se da će sutra doći što više navijača", poručio je Tadić i apelovao na navijače da sportski navijaju jer je Srbija pod "uslovnom kaznom" UEFA.

Utakmica između Srbije i Ukrajine igra se sutra od 15 sati na stadionu "Rajko Mitić".