Tadić među 30 kandidata za Zlatnu loptu

Srpski reprezentativac Dušan Tadić nalazi se među 30 kandidata za Zlatnu loptu koju "France football" dodjeljuje najboljem fudbaleru svijeta.

Tadić iza sebe ima sjajnu sezonu, duplu krunu sa Ajaksom u Holandiji, kao i plasman u polufinale Lige šampiona.

Najbolji fudbaler sveta biće proglašen u decembru.

Među kandidatima su Kristijano Ronaldo, Ugo Ljoris, Kilijan Mbape, Karim Benzema, Robert Levandovski.

Here are our first nominees for the 2019 #ballondor! Sadio Mané Sergio Agüero Frenkie De Jong Hugo Lloris Dušan Tadić pic.twitter.com/e7STLVAGfR — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Let's continue with the 2019 #ballondor nominees! Kylian Mbappé Trent Alexander-Arnold Donny van de Beek Pierre-Emerick Aubameyang Marc-André ter Stegen Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/ZQO4eVEtAS — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

We still have a lot to announce! Here are five new #ballondor nominees! Cristiano Ronaldo Alisson Matthijs de Ligt Karim Benzema Georginio Wijnaldum Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/o8AeppE1GL — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Let's keep the rhythm! Five new #ballondor nominees! Virgil van Dijk Bernardo Silva Heung-min Son Robert Lewandowski Roberto Firmino Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/e8Ok8DCVOo — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

>