Tadić oduševio i Patrika Klajverta

Patrik Klajvert, legendarni holandski fudbaler, sa dosta emocija, ispratio je revanš meč između Real Madrida i Ajaksa.

Klajvert, koji je dres kluba iz Amsterdama nosio od 1994. do 1997, putem zvaničnog Tviter profila je komentarisao, sada već, čuvenu utakmicu.

"Kakav dribling Dušana Tadića i sjajna završnica Davida Neresa", napisao je Klajvert poslije drugog gola Ajaksa, nakon što je Tadić sjajnom fintom izbacio Kazemira i potom asistirao Neresu.

Nije dugo trebalo Klajvertu da ponovo spomene srpskog fudbalera.

"Kakav gol Dušana Tadića i VAR je pokazao da lopta nije van igre", prokomentarisao je nekadašnji fudbaler Ajaksa, Milana, Barselone, Njukasla, Valensije, PSV i Lila.

Nije bio Klajvert jedini koji je hvalio Tadića, fudbalski svijet bio je očaran partijom ofanzivnog fudbalera Ajaksa.

There is nothing anyone can do to surpass what Dusan Tadic did to Casemiro in his own stadium. #UCL #RealMadridAjax #RealAjax pic.twitter.com/jjJCCnmuhq