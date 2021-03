Tadić strijelac u pobjedi Ajaksa, Milan odnio bod iz Mančestera

Fudbaleri Mančester junajteda su rezultatom 1:1 remizirali s Milanom, a rezultatom 3:0 je Ajaks bio bolji od Jang Bojsa.

Mančester junajted je odigrao neriješeno protiv Milana, dok su Viljareal i Ajaks sa 2:0, odnosno 3:0 srušili Dinamo Kijev i Jang Bojs, a bodove su podijelili Slavija i Rendžers.

Ajaks, čiji je kapiten reprezentativac Srbije Dušan Tadić, dočekao Jang Bojs u Amsterdamu i bez većih problema ostvario pobjedu od 3:0.

Jedan od strijelaca za Ajaks u toj pobjedi je bio upravo srpski reprezentativac Dušan Tadić, uz sjajnu igru tokom svih 90 minuta.

Ajaks je do vođstva došao tek u 62. minutu, kada je strijelac bio Davi Klasen, a srpski reprezentativac je potvrdio pobjedu u prvom meču dvadeset minuta kasnije.

Mogao je Tadić do još jednog gola, ali je Lustenberger loptu sklonio sa gol linije u 86. minutu.

Za konačnih 3:0 se postarao Broubi u drugom minutu sudijske nadoknade, kada je lako riješio 1 na 1 situaciju sa golmanom Jang Bojsa.

Mančester junajted i Milan su bili vjerovatno i glavni meč ove osmine finala Lige Evrope, a Junajted nije uspio da sačuva svoju mrežu i oba tima imaju po postignut gol.

Poslije prvih 45 minuta nije bilo mnogo uzbudljivosti. Igralo se manje-više oprezno, a Milanu je čak poništen i jedan gol, dok je na drugoj strani ogromnu šansu propustio Megvajer.

On je bio odlično postavljen nakon kornera i sa druge stative pokušao da loptu samo sprovede u mrežu, ali je zahvatio cjevanicom i promašio nevjerovatnu priliku za svoj tim u samom finišu prvog dijela susreta.

Mogao je Junajted već tad da ima prednost, ali se na to čekalo sve do 50. minuta. Solskjerovi izabranici su bili znatno agresivniji u nastavku i u tom 50. minutu preko Dijala koji dobija asistenciju od Fernandeša stižu do vođstva od 1:0.

Slavija je najbolje počela, oni su već u uvodnim minutima preko Stančua došli do pogotka, a izjednačenje je stiglo tek u 36. minutu, kada je Halander bio strijelac.

(B92.net)