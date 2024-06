Tadić teško podnio odluku da počne sa klupe: Smatram da sam najbolji igrač ovog tima

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Gelzenkirhenu od Engleske 0:1, u utakmici prvog kola Grupe C na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Kapiten Dušan Tadić ušao je u igru sredinom drugog poluvremena.

"Teško sam podneo odluku da ne igram od početka. Smatram da sam najbolji igrač ovog tima, lider, bez lažne skromnosti. Ali ako je selektor odlučih da igram 30 minuta ja to poštujem", rekao je Tadić za RTS, pa nastavio

"Mogao bih mnogo više da uradim da sam igrao 90 minuta. Ako on želi da Dušan Tadić igra 30 minuta, ja ću da igram. Ja bih naravno voleo da igram 90, ali poštujem odluku. Naravno da želiš da budeš deo kolektiva i uradiš sve za kolektiv. Mislim da su nam se Englezi nudili od početka pa do kraja. Mislim da smo ih imali, da nam je malo falilo. To je prava reč, nudili su nam se. Ostaje žal".

Slovenci su ranije remizirali sa Dancima (1:1) u Štutgartu.

"Ne treba da kalkulišemo. Treba da idemo na pobedu. Uvek želiš da prikupiš što više bodova. Učinićemo sve što možemo da dobijemo Sloveniju i prođemo dalje", zaključio je Tadić.

U drugom kolu u četvrtak, Srbija će igrati protiv Slovenije, a Engleska protiv Danske.

(Kurir sport)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.