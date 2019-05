Tadiću skandiralo 100.000 navijača Ajaksa

Fudbaleri Ajaksa proslavili su s navijačima u Amsterdamu titulu šampiona Holandije, prvu koju je taj klub osvojio od 2014. godine.

Po navodima holandskih medija, na ulicama Amsterdama bilo je oko 100.000 ljudi.

Oko 100.000 navijača Ajaksa je u jednom trenutku skandiralo srpskom reprezentativcu Dušanu Tadiću uz poznatu verziju numere "Freed From Desire", koja je prvobitno prepjevana u "Will Grigg's On Fire", po jednom irskom fudbaleru.

"Tadić's On Fire" se orilo Amsterdamom, dok su Dušan i saigrači u nezaboravnoj atmosferi sa pristalicama svog kluba slavili novu šampionsku titulu.

Fudbaleri Ajaksa u srijedu su osigurali titulu prvaka Holandije, 34. u istoriji kluba, pošto su slavili na gosovanju De Grafšapu sa 4:1.

Ajaks je, takođe, osvojio i Kup, a stigao je i do polufinala Lige šampiona, gdje je uz "ludu" nesreću zaustavljen od strane Totenhema.

(B92)