Tahirović novi član Rome

Mladi fudbaler bh. porijekla, Benjamin Tahirović, novi je član Rome.

Supertalentovani fudbaler koji je rođen u Švedskoj, već se nametnuo igrajući za prvi tim Vasalunda, pa je tako privukao interes velikih evropskih ekipa od kojih je najkonkretnija Roma.

U pitanju je 17-godišnji napadač koji je postao novi fudbaler Vučice, a za početak igrat će za Primavera tim, odnosno mlađe selekcije Rome, piše "scsport.ba".

U rimskom klubu ga je, naravno, dočekao bh. reprezentativac Edin Džeko.

Roma have also reportedly landed Benjamin Tahirovic, an 18-year-old old Swedish forward, who will join the Primavera. He's Bosnian as well and got his first Roma photo taken with none other than the Bosnian Batistuta himself, Edin Dzeko pic.twitter.com/RaN1eV7lQZ