Tedi Šeringem za "Nezavisne": Fergi je "težak", ali s njim je trofej završen posao

U finalu Lige šampiona 1999. je osvojio srca navijača Mančester junajteda i godinama je bio sinonim za desetku koju su na leđima nosili samo najbolji fudbaleri. Tedi Šeringem je bio jedan od najboljih fudbalera Engleske u tom periodu, a za "Nezavisne" je pričao o čuvenom finalu protiv Bajerna, pokeru, ser Aleksu Fergusonu...

Fudbal je njegov život, a teško je ostaviti nešto što vam se zavuče pod kožu. Tako je bilo i sa Šeringemom koji je sve do 42. godine odlagao neodloživo i na kraju je ipak morao da kaže dosta. Od fudbala se oprostio 2008. u dresu Kolčestera, a mnogi su imali utisak da još može da igra pa bar u nižim ligama.

"Od kada znam za sebe, želio sam da postanem fudbaler. Kada sam dobio priliku da potpišem za Milvol sa 17 godina, znao sam da sam napravio prvi i veliki korak ka profesionalizmu. Uvijek sam naporno trenirao kako bih bio sve bolji, čak i kada sam bio u Mančester junajtedu, želio sam da napredujem", rekao je na početku razgovora Šeringem.

NN: Nedavno se navršila decenija od trenutka kada ste otišli u penziju. Kada se pogleda sve što ste ostvarili, sigurno ste na mnogo toga ponosni, ali ima li nešto što biste promijenili?

ŠERINGEM: Da, ponosan sam na karijeru. Ponosan sam na to koliko sam naporno radio kako bih to sve napravio. Ponosan sam što mogu da se pogledam u ogledalo i da budem srećan zbog svega što sam uradio. Igrao sam se do 42. godine i još se trudim da igram sa prijeteljima. Nema puno stvari zbog kojih žalim. Ako moram nešto da izdvojim, žao mi je što ništa nisam osvojio sa Totenhemom i Engleskom.

NN: Ne možemo a da se ne prisjetimo finala protiv Bajerna 1999. Do trofeja Lige šampiona ste došli sa dva gola u nadoknadi vremena. Prvi ste postigli Vi. Kako opisati sve što se dešavalo od 90. minuta?

ŠERINGEM: Tih posljednjih pet minuta utakmice u Barseloni bilo je potpuno ludo. Bajern je bio mnogo bolji tim, ali mi nikada nismo odustajali i ta dva gola u sudijskoj nadoknadi su bila nevjerovatna. Poslije posljednjeg sudijskog zvižduka bili smo oduševljeni i nismo mogli da vjerujemo da se to dogodilo. To je bila čista magija.

NN: Četiri godine ste radili sa legendarnim ser Aleksom Fegusonom kojeg mnogi vide kao jednog od najboljih trenera svih vremena. Kako biste ga Vi opisali?

ŠERINGEM: Ser Aleks Ferguson je bio fantastičan motivator i nevjerovatan menadžer. Fantastičan je bio osjećaj kada vas on izabere da igrate utakmicu. Bio je "težak" čovjek, ali u isto vrijeme fer i naravno s njim je osvajanje trofeja bio završen posao.

NN: Sve trofeje ste osvojili sa Mančesterom, ali sve je možda moglo da bude drugačije da ste prihvatili ponudu Liverpula. Da li Vam je ikada bilo krivo što niste prešli u Liverpul?

ŠERINGEM: Kako da mi bude krivo što sam igrao za Mančester junajted. To je fantastičan klub i nisam mogao da izaberem bolji period da igram za njih. Istina, Liverpul je bio zainteresovan, ali nije došlo do transfera i to je sve.

NN: Bili ste jedan od najboljih igrača u Premijer ligi, da li sada vidite nekoga ko bi mogao da bude kao Vi?

ŠERINGEM: Dosta timova sada igra sa samo jednim napadačem i teško je vidjeti desetku koja igra u ulozi kakvu sam ja imao. Ako moram nekoga da imenujem, to su Heri Kejn iz Totehema i Roberto Firmino iz Liverpula, ali svaki igrač je posebna individua.

NN: Nakon što ste se povukli iz fudbala, jedno vrijeme ste "utjehu" pronašli u pokeru?

ŠERINGEM: Da, pucao me adrenalin dok sam igrao poker, a to je bilo nešto što mi je nedostajalo od kada ne igram fudbal. I sada ponekad igram poker, ali ni blizu kako sam to nekada radio.

NN: Uplovili ste i u trenerske vode. Mnogi kažu da nije isto igrati i trenirati tim, šta Vi mislite?

ŠERINGEM: Da, treniranje je različito od igranja. To što si možda bio dobar fudbaler ne znači da ćeš biti i dobar trener. Treneri kao što su Žoze Murinjo i Arsen Venger su odlični treneri, a u najboljem slučaju možemo da kažemo da su imali prosječne karijere kao igrači. Što se mene tiče, nadam se da ću uskoro dobiti priliku da se vratim trenerskom poslu.

Šampionska borba

NN: Počela je sezona u Engleskoj. Dva Vaša bivša kluba imaju šampionske ambicije, kakve im šanse dajete?

ŠERINGEM: Problem za Totenhem i Mančester junajted u borbi za trofeje se zove Mančester Siti. Oba tima su sastavljena od fantastičnih igrača i očekujem da će završiti među četiri najbolja tima. Siti je postavio standarde i ako iko može da ih ugrozi u borbi za titulu, to je kvartet Totenhem, Junajted, Liverpul i Čelsi.

Brojke

10 klubova je promijenio engleski fudbaler. Igrao je za Milvol, Notingem Forest, Totenhem, M. junated...

755 utakmica odigrao je Šeringem i postigao 288 golova. Za Englesku je igrao 51 put i 11 puta zatresao mrežu.