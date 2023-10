Tegeltija: Ne zna se kome više smetaju naši uspjesi

Prvi čovjek Fudbalskog kluba Borac Milan Tegeltija zadovoljan je, poput svih navijača, dočekao prvu mini pauzu u prvenstvu.

Banjalučani su po principu "prvi mačići se u vodu bacaju" nakon poraza na "Grbavici" nanizali osam pobjeda i čvrsto drže prvo mjesto na tabeli Premijer lige.

"Želim da čestitam igračima i stručnom štabu na odličnim rezultatima. Ostvarili smo osam vezanih pobjeda, a dosadašnji klupski rekord srušili smo još prije dva kola. Kreirali smo novu ekipu. Stiglo je dosta novih igrača i trebalo je vremena da se ekipa uigra. Ipak, njihov kvalitet je nesporan i danas Borac ima ekipu sa veoma širokim rosterom. Po meni, bez obzira na rezultat koji već imamo, a to je da smo prvi na tabeli sa pet bodova prednosti i utakmicom manje, ima još prostora za napredak. Moram da napomenem da smo do sada postigli čak 23 gola, a primili smo tek šest i to je impozantna statisika za bilo koji klub. Uvjeren sam da ćemo tim intenzitetom nastaviti. Smatram da svi oni koji navijaju za Borac, ali i čitava Banjaluka, mogu da budu ponosni na dosadašnje rezultate" rekao je Tegeltija za klupski sajt.

Novajalije su se dobro ukolopile i privikle na sve ono što sa sobom nosi crveno-plavi dres. Bilo je mnogo odlazaka i dolazaka, a Tegeltija podvlači da tak neće biti ubuduće.

"Onog trenutka kada smo stigli u klub, poručili smo da su nam potrebna minimalno tri prelazna roka kako bi stvorili ekipu onakvu kakvu želimo, a iza nas je tek jedan. Mi smo tek dobili konture ekipe koja bi u narednom periodu, trebalo, ne samo da dominira u Premijer ligi BiH, nego da ostvari iskorak i na evropskoj sceni" kaže Tegeltija.

Posebno ga, kaže, raduje što je ekipa na gostujućim terenima ostvarila tri pobjede.

"Želja svih je bila da stvorimo ekipu sa takmičarskim mentalitetom i koja će u svaku utakmicu ulaziti sa ciljem da ostvari pobjedu. Na dobrom smo putu, a najbolji dokaz su tri uvjerljive pobjede u gostima. Smatram da naša ekipa čak igra bolje u gostima, nego na domaćem terenu. To je dokaz da ekipa ima karakter. Smatram da smo napravili odličnu simbiozu između igračkih kvaliteta i pobjedničkog mentaliteta, a to daje rezultat" ističe Tegeltija.

Ono što su slatke muke treneru Vinku Marinoviću jeste širina igračkog kadra. Na svakoj poziciji ima više dobrih rješenja i sigurno da je to veliki plus u odnosu na prošlu sezonu.

"Imamo ekipu sa širokim rosterom u kojoj nema nezamjenljivih. Svi igrači ravnopravno konkurišu za mjesto na terenu i u svakom trenutku, svako od njih, može da donese kvalitet u igri. To nam daje prednost u odnosu na rivale koji nikada ne znaju sa kojom startnom postavom izlazimo na teren. Uvjeren sam da Borac nikada nije imao širinu u sastavu kao što je ima sada. Nerijetko se desilo da nam igrači koji uđu sa klupe donesu dimenziju više. Konkurencija je žestoka i igrači na treningu tjeraju jedni druge da budu bolji, da daju svoj maksimum, da se bore za svoje mjesto. Takav pristup podiže i individualni kvalitet igrača, a od svega najviše koristi ima ekipa. Mi smo do sada postigli 23 pogotka, a čak 12 naših igrač se upisalo u listu strijelaca. To sve govori o kvalitetu koji posjedujemo" kaže Tegeltija.

Pogled sa vrha prija, a fudbaleri banjalučkog Borca žele da ostanu na prvom mjestu i nakon serije derbija koji ih čekaju u narednih dvadesetak dana. Minuli rezultati ujedno su i najbolja pozivnica za sve one kojima je Borac u srcu.

"Poštujem sve naše rivale u Premijer ligi, a izdvojio bih Zrinjski i Sarajevo kao naše glavne konkurente za titulu. Sada nam sa njima slijede derbi utakmice i smatram da se radi o veoma kvalitetnim ekipama. Obje utakmice biće zahtjevne i veoma teška, ali ne bježimo od toga da na domaćem terenu preuzmemo ulogu favorita. Igramo na svom terenu, i to uvijek mora da bude tako. Smatram da bi te dvije utakmice, ali i ove preostale u seriji derbija koje nas čekaju, mogle da budu prelomne, ne samo u ovom jesenjem dijelu, nego za čitav tok prvenstva. Pozvao bih sve navijače da nas podrže, da budu naš dvanaesti igrač i da se svi zajedno radujemo" kaže Tegeltija.

On se osvrnuo se i na svoja pisanja na društvenim mrežama koja nerijetko podignu prašinu. Nije se libio ni da kritikuje, ali i da pohvali Borac, ali i podigne glas ka onima za koje smatra da rezultate Banjalučana gledaju sa omalovažavanjem.

"Ne zna se kome više smetaju naši uspjesi, da li ovim neki kvazi objektivnim sarajevskim sportskim portalima koji se trude da omalovaše svaki uspjeh našeg kluba ili ove domaće „hejtere“ koji jedva čekaju naš poraz? Porazi su sastavni dio igre, svjesni smo da ne možemo sve utakmice da pobijedimo, ali ćemo se potruditi da im to zadovoljsto što duše prolongiramo. Smatam da postoji jedan ozbiljan medijski atak od strane sarajevskih portala i tamošnjih novinara koje ne bih nazvao sportskim novinarima nego političkim. Oni se više bave politikom nego sportom i ponekad sam prinuđen da reagujem na taj način i da iskažem svoj stav prema tom načinu izbještavanja jer je nesporno da Borac ima veoma kvalitetnu ekipu koja, u ovom trenutku, dominira Premijer ligom. Sve one koji to žele da ospore moram da 'prozovem'," kaže Tegeltija.

Od prvog treninga za novu sezonu u Platnovoj je cilj jasan, prenosi "SrpskaInfo". Povratak šampionske titule zacrtan je kao prioritet, a Tegeletija je uvjeren da su "Crveno-plavi" kadra za taj uspjeh.

"Naš cilj je osvjanje šampionske titule, a ja sam to rekao i uoči prvog treninga u sklopu priprema za ovu sezonu. Sportski je da uvijek želiš da budeš najbolji tamo gdje se takmičiš" rekao je Tegeltija.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.