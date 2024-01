Tegeltija podnosi ostavku na mjesto predsjednika Borca

Fudbalski klub Borac imaće novog predsjednika kluba.

Ono o čemu se šuškalo i pričalo proteklih dana sada je i dobilo potvrdu i to ni manje ni više nego od sada već bivšeg predsjednika Milana Tegeltije.

On se oglasio na svom X nalogu u objavi u kojoj je naveo da će na današnjoj sjednici kluba podnijeti ostavku.

Prenosimo njegovu objavu u cjelosti:

"Vrijeme je za promjene. Borac će do kraja januara dobiti novog predsjednika – menadžera kluba. Već sam vas pred Novu godinu obavijestio o mojoj ideji da je sazrelo vrijeme da Borac u organizacionom smislu napravi korak naprijed i uspostavi i imenuje novog predsjednika koji bi bio menadžer kluba u punom kapacitetu. Sa mojim prijateljima iz rukovodstva kluba razmijenio sa ovu ideju i za nju dao argumentaciju. Dugo smo razgovarali o svim prednostima i manama tog, po mom mišljenju, organizacionog koraka naprijed i drago mi je što mogu da vas obavijestim da smo se oko te ideje usaglasili i da će Borac do kraja mjeseca januara dobiti novog predsjednika – menadžera kluba. Danas ću u skupštini kluba uputiti moju ostavku na mjesto predsjednika nakon čega će skupština imenovati novog predsjednika i klub će krenuti u tom novom pravcu za koji sam uvjeren da će donijeti organizacioni napredak klubu. Kad sam ja u pitanju moji prijatelji iz rukovodstva kluba i novi predsjednik će i dalje imati moju punu podršku, samo sada u nekom drugom kapacitetu. Ponosan sam na organizacioni, infrastrukturni i rezultatski uspjeh koji smo napravili u proteklih osam mjeseci i uvjeren sam da će klub na tim temeljima iz dana u dan nastaviti da raste kako organizaciono tako infrastrukturno i rezultatski", rekao je Telegtija na svom X nalogu.

Вријеме је за промјене, ФК Борац у јануару мјесецу добиће новог предсједника -менаџера клуба Look at this post on Facebook https://t.co/HX77YsFW3E pic.twitter.com/dLX3xrfJLx